中國2網友被指抗戰史觀「不正確」 公安部開鍘了

中國公安部5日通報2起中國網友「歪曲抗日歷史」遭懲處的案子。（取材自「李老師不是你老師」X平台）

今年是抗戰勝利80周年，中共 官方重視維護其既有史觀，已開始整治相關輿論，中國公安部5日公布對於兩位網友否定中共在抗戰的中流砥柱作用等情況，予以具體懲罰。

中國公安部網安局5日發布兩起典型事件，針對網友否定中共在抗戰的中流砥柱作用給予行政處罰，並強調「歷史不容褻瀆」。

第一案例是今年4月28日，網民鄧某傑「編造虛假的中國共產黨 領導的軍隊消滅日軍數據，貶低、否定中國共產黨在抗日戰爭中的中流砥柱作用，褻瀆國家和民族情感，造成惡劣社會影響」。中國官方表示根據相關法律法規，屬地公安機關依法對違法行為人鄧某傑處以行政處罰。

第二案是今年1月18日，網民張某藝惡意編造「紅軍資助關東軍」等不實資訊，「否定中國共產黨領導下的東北抗日武裝率先舉起民族抗日大旗的歷史事實，歪曲抗日戰爭歷史，造成惡劣社會影響」，屬地公安機關依法對違法行為人處以行政處罰。

官方雖未明確指出兩位網友具體違反何項法規，也未明確指出受處罰者具體是哪部分言論否定了共黨在抗戰的「中流砥柱」作用。但中國「治安管理處罰法」、「網路安全法」、「刑法」等法規都有針對「謠言」、「散播虛假訊息」等情況，訂定處罰條款。

中共官方近期強調「堅持二戰正確史觀」，中共總書記習近平5月初訪問俄羅斯時撰文指出，「在中國共產黨宣導並建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中華兒女前赴後繼、戮力同心，付出巨大犧牲打敗了窮凶極惡的日本軍國主義者，譜寫了抗日戰爭勝利的偉大篇章」。