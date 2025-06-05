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安徽師大調職性騷師留口飯 網炸鍋「怎不給校長女兒當家教」

中國新聞組／綜合報導
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安徽師範大學。(取材自安徽師範大學官網)
安徽師範大學。(取材自安徽師範大學官網)

安徽師範大學朱姓男教師2018年因對個別女學生多次猥褻、性騷擾被該校開除黨籍。不過朱男傳出被處分後還以歷史與社會學院教授身分講課，甚至到該校保衛處任職，該校卻稱「學校同意給他留一口飯吃」，引發網民不滿，質疑校內有保護傘，嘲諷「咋不讓朱男去做校長女兒的家教」。迫使安徽師範大學再發通報，停止朱姓男教師一切工作並開展全面調查。

據界面新聞、百姓關注報導，朱男於2019年遭校方開除黨籍並建議行政處分。但即使朱男已遭處分，仍於2023年出現在校內文件中擔任保衛處聯繫人。學校紀委辦公室工作人員表示，朱男僅從事文字材料撰寫、協助送件等工作，並稱「他的文字功底不錯，就借用過去幫忙，學校也只是想給他留一口飯吃」，相關安排已向省紀委報備。

據紅星新聞報導，朱男在遭處分後，仍多次以安徽師大教師或人民大學博士生身分參與研修班授課、發表論文，讓外界質疑校方是否監督失職。律師指出，校園對性騷擾應設更明確的準入與懲戒機制，不能僅靠內部自律處理。

事件引發大量網友批評，質疑校方「對好人嚴苛，對壞人寬容」，有人直言「不如讓他去校長家帶孩子，幫校長夫人買買菜」，也有人嘲諷：「你們是學校還是救濟處」、「多麼好的學校，一定要給他重新犯罪的機會」。輿論普遍要求校方公開調查結果並強化師德審查制度。

目前，安徽師範大學校方稱，已停止朱男在學校的一切工作。下一步，將根據調查結果，會將借用朱男到保衛處工作的相關責任人依法辦理。

(視頻截圖)
(視頻截圖)

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