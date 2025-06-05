四川樂山一挖土機被疑「磨洋工」 萬餘網民「雲監工」防偷懶

挖機施工被指「磨洋工」。（取材自紅星新聞）

近日，四川樂山市區一城建項目工地上，一輛挖土機在坡上施工時被疑「磨洋工」引發網民關注。連日來，路過的一些司機順手拍下該挖機的施工場景，並發到網路社交平台，監督其到底是否在「磨洋工」，進而引發萬餘網民「雲監工」，每日打卡就是要看挖機司機有沒有偷懶。對此，該項目施工方表示，挖機師傅是在對邊坡進行精修，是美麗的誤會。

「你在圍牆後面就算了，現在每天幾萬輛車看著你，你還在那『磨洋工』。」據紅星新聞報導，5月29日，有網民在社交平台發布視頻稱，一處山坡下車來車往，山坡上一輛挖機正在施工，動作緩慢，又沒挖出什麼東西，疑似偷懶「磨洋工」，迅速引發網民熱議，調侃「下面是繁忙的路口，上面是滿滿的鬆弛感」，「師傅是給土撓癢癢呢？還是害怕把山坡挖痛了？」。

路過網民每日打卡「雲監工」。（取材自紅星新聞）

5月30日，有網民發視頻稱，今天施工變化大，挖機數量增加了，動作也快了。6月2日，有網民發視頻表示，挖機今天沒有「磨洋工」，還有人在坡上監工。連日來，路過的一些司機也會順手拍下該山坡上挖機的施工場景並發到社交平台，呼籲大家監督其到底是否在「磨洋工」，吸引大批網民每天上來打卡，一起「雲監工」。

據了解，上述視頻中的項目為樂山市市中區綠心路綜合提升改造工程和青衣路交叉口跨線橋工程。該項目施工方技術負責人何俊儀表示，市民比較關注的是跨線橋一號邊坡挖機施工問題，該邊坡土石方量約兩萬立方米，工程量比較大，因邊坡開挖存在滾石風險，需封閉部分車道並避開早晚高峰期時段，導致挖機工作的時間被縮短。

項目邊坡。（取材自紅星新聞／樂山融媒圖）

此外，由於一號邊坡施工作業面有限，多台挖機同時作業存在較大風險；網民質疑的「磨洋工」鏡頭，其實是挖機師傅在對邊坡進行精修，速度太快可能會造成超挖或欠挖，形成倒坡或者反坡現象，對邊坡的美觀性造成不可逆的效果，或對周圍的土體擾動過大，造成安全風險。

據了解，一號邊坡高度約為23米，最終形成一個三級邊坡，每級寬2米，開挖完成後進行噴播植草，將逐漸形成一個綠意盎然的坡面。

樂山市住建局相關負責人表示，挖機被疑「磨洋工」事件雖只是一個小小的插曲和誤會，背後反映出的是市民對城市功能提升的高度關注和殷切期望，相關建設部門將繼續加快項目建設進度，自覺接受群眾監督，及時公布項目相關信息，回應市民關切。