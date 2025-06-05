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千年裹乾屍布成賭資 新疆男欠賭債倒賣被抓 網民：啥味道

中國新聞組／北京5日電
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阿某上網求售千年乾屍「裹屍布」。（視頻截圖）
阿某上網求售千年乾屍「裹屍布」。（視頻截圖）

這年頭什麼都能賣。新疆警方近日破獲一起小河墓地文物倒賣案，男子阿某因欠賭債，把朋友寄放的一塊「裹屍布」上網求售，被逮後才知這塊「裹屍布」實為青銅時代4件毛紡織品文物，均為國家三級保護文物，而他在家中一放就是20年。相關報導今衝上微博熱搜，不少網民直呼「也不嫌瘆的慌」，「包死人的都是文物了」，「一放20年不嫌臭嗎」，「啥味道」。

據北京日報報導，一塊「裹屍布」，牽出一起新疆小河墓地文物倒賣案。小河墓地是全國重點文物保護單位，4月下旬 ，烏魯木齊市公安局甘泉堡分局接到線索稱，有人倒賣小河墓地出土的文物，疑似「裹屍布」。

甘泉堡分局立即與刑偵支隊成立專案組，民警通過海量數據比對追蹤，於4月24日在烏魯木齊市某小區院內將犯罪嫌疑人阿某抓獲，繳獲保存完好的文物。

經訊問，阿某供稱，2005年，阿某的朋友麥某潛入小河墓地盜掘文物，倒賣大部分文物後，唯獨從乾屍上扯下的「裹屍布」無人問津。麥某將其交給阿某，讓他伺機脫手。沒想到，這一放就是20年。其間，阿某雖嘗試出售，但因文物特殊無人接手。

阿某和他放在家中20年的千年乾屍「裹屍布」。（取材自北京日報）
阿某和他放在家中20年的千年乾屍「裹屍布」。（取材自北京日報）

直到今年，阿某因賭博欠下20多萬元人民幣外債，走投無路時想起這塊「裹屍布」，上網查詢得知其價值不菲，便四處尋覓買家，豈料民警先得到消息，將阿某抓獲歸案。 

5月22日，經文物部門鑑定，這塊「裹屍布」實為青銅時代的4件毛紡織品文物，包括3件毛織斗篷和1件兩段毛織帶，均屬於國家三級保護文物。

目前，阿某因涉嫌倒賣文物罪被依法採取刑事強制措施，警方正全力追捕麥某，案件仍在進一步偵辦中。

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