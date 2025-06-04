廣州公安聲稱通緝台灣「資通電軍」20名嫌犯 懸賞每人1萬人民幣

廣州市公安局天河區分局5日發布懸賞通告，聲稱公布台灣「資通電軍」實施對陸非法網攻，對「寧恩緯」等20名嫌犯懸賞通緝，示意圖。（路透資訊照）

新華社5日報導，廣州市公安局天河區分局5日發布懸賞通告，聲稱「公布中國台灣民進黨當局『資通電軍』指揮實施的非法網絡攻擊活動」，指其涉嫌多項違法犯罪，並點名對「寧恩緯」等20名參與實施網路攻擊活動的重要犯罪嫌疑人懸賞通緝。報導指，此次「一舉查實了20名犯罪嫌疑人真實身分」。

報導指，廣州市公安局天河區分局，決定對寧恩緯等20名參與實施網攻的重要犯罪嫌疑人懸賞通緝。「請廣大群眾積極提供線索，凡向公安機關提供有效線索的舉報人，以及配合公安機關抓獲有關犯罪嫌疑人的有功人員，將按每名犯罪嫌疑人1萬元人民幣的金額予以獎勵。」

去年9月與今年3月，中國大陸國安部均公布宣稱是台灣資通電軍人員的照片和個資。3月公布時，我資通電軍指揮部發新聞稿反批，稱中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」、無端拼湊，凸顯其恫嚇威逼台灣民眾的蠻橫心態。

新華社5日報導還提到，國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室，和360數字安全集團，聯合發布《「蚍蜉撼樹」—台民進黨當局「資通電軍」黑客組織網絡攻擊活動調查報告》，指該報告深度曝光「資通電軍」的歷史背景、組織架構、人員構成、工作地點、工作任務及網路攻擊案例等內容。

新華社指，台灣「資通電軍」是蔡英文上台後在美國軍方支持下著力打造的「第四軍種」，前身隸屬於台灣當局「國防部老虎小組」網絡部隊，負責統籌台軍、政府與民間網路技術力量，專門負責對大陸、港澳地區開展網路攻擊滲透，大肆竊取敏感數據和重要情報資訊，「配合美反華勢力對我開展輿論戰和認知戰」。

報導還指，台灣「資通電軍」秘密策動「顏色革命」，「妄圖擾亂我社會公共秩序，製造族群對立、放大社會矛盾，阻撓國家統一」，被外界稱為「台灣最神秘的部隊」。

新華社稱，「資通電軍」下設資訊通信處、網絡作戰處、電子作戰處、後勤處等4個內設機構，以及1個具有培訓性質的訓測中心。其技術力量主要集中在資訊通信處資訊通信聯隊、網絡作戰處網絡戰聯隊和電子作戰處電子作戰中心。

新華社報導也提到，公安機關調查顯示，台灣「資通電軍」近年來偽裝成「毒雲藤」、「三色堇」、「匿名者64」、「金葉蘿」、「烏蘇拉」等駭客組織，有組織、有計劃、有預謀地對大陸和港澳地區國防軍工、航空航天、政府部門、能源交通、海事、科研及科技企業等重點部門、重點領域的網路系統，實施了數千次大規模網路攻擊。

該調查聲稱，台灣「資通電軍」透過漏洞掃描、密碼爆破、SQL注入、釣魚郵件攻擊、內網嗅探、木馬植入等初級網攻手法，嘗試繞過目標系統安全防護措施，獲取系統內網控制權限，進而竊取敏感數據和重要情報、干擾企業正常經營活動，「性質極其惡劣，造成極為嚴重的社會影響。」

該調查還指，「資通電軍」針對不能攻破的目標系統，或未竊取到有價值數據的網路平台，網攻人員會惡意破壞目標系統，刪除系統及其用戶數據、惡意篡改數據或添加虛假資訊、格式化系統存儲設備等，干擾企業正常生產經營。

該調查引述技術專家表示，台灣「資通電軍」的網攻手法「學藝不精」，暴露了大量攻擊源資訊，追蹤溯源難度並不大，為鎖定攻擊人員提供有利條件。