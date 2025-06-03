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中國三亞女遊客被蛇咬後身亡 家屬質疑2醫院誤診延誤就醫

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中國一名女子被蛇咬，送醫竟疑遭醫生誤診，最終送往第二間醫院搶救宣告不治。（取材自微博）
中國一名女子被蛇咬，送醫竟疑遭醫生誤診，最終送往第二間醫院搶救宣告不治。（取材自微博）

6月1日晚，中國一名27歲的李姓女遊客在三亞市疑遭毒蛇咬傷，經輾轉兩家醫院搶救無效不幸身亡。家屬質疑，三亞中心醫院一開始判定不是蛇咬，疑似誤診，只打生理食鹽水，直至宣稱「無治療經驗」才建議轉院，導致黃金救治時間錯失。目前三亞市衛健委已介入調查。

封面新聞報導，死者男友張鵬（化名）回憶稱，事發當晚兩人剛抵達三亞旅遊，在距離酒店約300米處的路邊綠化帶附近行走時，女方腳趾遭不明物咬傷，出現兩個小點狀傷口。他說：「我們感覺是蛇，但沒看到。」李女隨即出現噁心嘔吐、舌頭發麻與抽搐等症狀，兩人自行乘車前往三亞中心醫院求診。

張鵬表示：「醫生初看傷口後認為可能是蟲子咬的，查了兩次血、吊水，但三小時後才說不排除毒蛇咬傷，並坦言無救治經驗，建議轉院。」凌晨4點半，李女被轉送至三亞四二五醫院，距離咬傷已經4個多小時，李女已無意識，最終於早上7點20分被宣告搶救無效死亡。

對此，李女表弟小李指出，兩家醫院處置流程不當，延誤治療。他質疑：「中心醫院未及時處理，四二五醫院也未送進ICU，而是安排在普通病房救治，錯失急救良機。」

小李認為，三亞中心醫院接診時被告知可能是毒蛇咬傷卻沒有重視，耗費3個小時才說沒有治療經驗，家屬已經向三亞市衛健委投訴。

據報導，海南省擁有27種毒蛇，三亞市毒蛇咬傷事件曾多次見諸媒體。四二五醫院近年來曾接收超過三千例蛇咬傷患者。專家指出，被神經毒類毒蛇咬傷後，症狀可能不明顯，但死亡風險極高，救治黃金時間短。溫州市蛇類研究所陳俊標指出：「如懷疑被蛇咬，應第一時間拍照留證、擠壓毒血、儘速送至具備血清資源的醫院處理。」

對於相關醫療單位是否未妥善應對毒蛇咬傷事件，三亞市衛健委回應，相關情況仍在調查中，一切以官方通報為準。

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