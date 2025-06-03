含日本侵略情節…小學生玩二戰卡牌學納粹手勢 家長擔憂

「二戰題材」卡牌流入小學生群體。(取材自新黃河)

「最近，我發現孩子有時候會模仿納粹 手勢，身邊的同學甚至還把QQ頭像更換成納粹標誌。」家住江蘇的申先生近日表示，12歲的兒子和同學被一款名為「WARDS」的二戰題材卡牌遊戲所吸引，其中部分卡牌內容不乏日軍士兵。他擔心這類卡牌遊戲流通後，對孩子會帶來不良影響。

新黃河報導，該卡牌生產廠商為蘇州紅鯉魚網路科技有限公司（以下簡稱「紅鯉魚公司」），卡牌設置美國、日本 、德國 、波蘭等國家，以模擬二戰時期的軍事對抗，卡面設計高度還原二戰歷史元素。

報導指出，「兒子突然在家做出納粹舉手的姿勢，我才發現問題的嚴重性。」據申先生描述，自己12歲的兒子所在班級普遍流行這款名為「WARDS」的卡牌遊戲。這張卡牌的卡面設計採用了二戰時期的武器、戰略、人物等元素，例如，申先生兒子購買的「日本預設卡組」上寫著「我們永不停止進攻」的字樣、畫著寫有日文的炸彈標注「太陽帝國」，還有日本士兵帶著長槍，跨過地球衝鋒，標注著「擴張」。

「比較意外的是我兒子在家裡做了納粹舉手的姿勢，原來是班上有玩德國卡牌的小孩把自己QQ頭像換成了納粹標誌，還說要成立黨派，孩子們才效仿這些。」申先生認為，該遊戲內容易引起孩子的行為偏差。

對此，蘇州市市場監督管理局工作人員表示，目前已將問題派發給該遊戲公司屬地相關單位，回覆周期約25日。

據報導，國家二級心理諮商師許秋香表示，對於小學階段的孩子來說，該遊戲設定容易導致孩子產生歷史認知偏差，削弱兒童對戰爭殘酷性的認知，呼籲實體卡牌應該加強內容審查管理。