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女子持刀砍門轟鄰居「入侵大腦」 網憂四川悲劇重演

中國新聞組／北京2日電
女子持刀劈砍鄰居大門。（視頻截圖）
女子持刀劈砍鄰居大門。（視頻截圖）

近日，大連一名劉女士在社交平台上發布了一段視頻，稱疑似患有精神疾病的鄰居兩次持刀上門，不但踹門，還用刀砍門。劉女士稱，他們與這名鄰居素不相識，沒有正面交流過，但對方反覆上門「找事」，「說我們是腦控組織，想要入侵她的大腦」，讓家人相當恐懼。目前這名鄰居已被警方送到精神病院進行鑒定。

綜合紅星新聞、九派新聞報導，劉女士表示 ，鬧事的樓下鄰居60多歲，從他們去年10月入住後，對方就反覆上門「找事」，還說他們已經吵了她13年了。劉女士說，自己是外地人，搬來這裡才一年，為方便孩子上學買了這套房子，平時只有孩子和老人住，目前家人都很害怕，能不出門就不出門。劉女士還稱，買房時原房主和中介並未告知和樓下的矛盾，事發後也考慮過要賣房搬走，但這種情況下，房子很難出手，她多次和物業反饋並報警。

當地官方知情人士透露，嫌疑人精神狀況可能存在問題，「她的直系親屬只有她女兒一個人」，當地警方及社區已展開相關工作，並將該嫌疑人送往精神病醫院進行鑒定。律師表示，若在公共場合持刀，符合強制送醫程序啟動的初步條件。

由於一年前四川成都曾發生27歲海歸女子在家門口遭精神異常的兇手持刀攻擊致死事件，劉女士的遭遇讓網友呼籲有關部門立即行動，「不要等出事了再想辦法補救」；更有人嘲諷現代社會「沒病的關起來，有病的不能關」。

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