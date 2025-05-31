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仿真度達九成還帶防偽雷標 Labubu饑餓營銷隱憂浮現

中國新聞組／北京31日電
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Labubu。（取材自泡泡瑪特官網）
Labubu。（取材自泡泡瑪特官網）

不知何時暴紅且很難買的Labubu，近來引發不少抱怨，英國民眾甚至因排隊5小時買不到而在街頭大打出手。媒體分析，Labubu在全球都展現驚人的吸金能力，但隨著饑餓營銷策略為黃牛創造套利空間，以及其防偽技術被破解所滋生的大量高仿灰色產業鏈等問題，生產商泡泡瑪特的隱憂已浮現。

長著鋸齒牙、尖耳朵的「醜萌」毛絨玩偶Labubu是由泡泡瑪特打造的超級IP，而眼下，這個玩具竟一度讓英國街頭陷入混亂。據瀟湘晨報報導，由於需求太過火爆，排隊時間長達5小時，近日倫敦的斯特拉特福德韋斯特菲爾德購物中心甚至爆發了「大規模鬥毆」事件。泡泡瑪特已宣布暫停Labubu在英國的銷售，並計畫在6月前將該產品從英國門店全面下架。  

無獨有偶，有市場消息稱，日本市場方面，大阪全部的三家店（每天、心齋橋、天王寺）共同發布一組公告，表示已經暫停Labubu等人氣產品的銷售，何時恢復暫未決定。

英國民眾為搶購Labubu鬥毆現場。（取材自瀟湘晨報）
英國民眾為搶購Labubu鬥毆現場。（取材自瀟湘晨報）

據觀察者網報導，今年4月24日，泡泡瑪特Labubu 3.0系列盲盒發售，迅速引發搶購熱潮，線下門店需排隊等待數小時才能購得心儀盲盒、線上多個渠道在開售瞬間即告售罄。

Labubu盲盒的爆火直接引爆價格體系的失控式膨脹，原價594元（人民幣，下同）/盒的Labubu3.0系列在二手市場被熱炒至1000-2000元，漲幅最高達237%。而官方定價99元的單只基礎款盲盒溢價幅度更為驚人，普遍被抬至200到600元，價格翻升2到6倍。其中隱藏款更是成為炒作的焦點，單價飆升至近2000元。

但泡泡瑪特的饑餓營銷策略在製造產品稀缺性的同時，不僅為黃牛創造套利空間，以致於黃牛搶貨嚴重影響了普通消費者的購買體驗，而泡泡瑪特對於會員優先和限購規則的執行，似乎也並不嚴格。

泡泡瑪特旗下獨立的珠寶品牌POPOP在上海開出了全國首店。（取材自觀察者網）
泡泡瑪特旗下獨立的珠寶品牌POPOP在上海開出了全國首店。（取材自觀察者網）

同時，也滋生了大量高仿灰色產業鏈，有媒體報導顯示，部分高仿廠商可使仿品仿真度超過90%，且品牌方的防偽技術（如雷射標、二維碼）已在短期內被破解，約45%的高仿品甚至能通過正版驗證系統。

針對消費者熱議的Labubu等產品售罄補貨等問題，公司高管在近年一季度的業績交流會上表示：「過去一年，毛絨產品的市場需求遠超過正常速度，這是我們去年和今年最大的挑戰」。

而從企業發展角度來看，爆火的Labubu正將泡泡瑪特推上高位，其股價從去年7月至今的漲幅超過500%，最新市值已突破3000億港元。泡泡瑪特旗下獨立的珠寶品牌POPOP近日也在上海港匯恒隆廣場開出了全國首店，消費者是否會繼續買帳，還有待市場驗證。

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