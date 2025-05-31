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「看不見的人」半夜打開自己手機貸款 深圳小伙頭皮發麻

中國新聞組／廣州31日電
小楊手機上收的信息顯示。（取材自大象新聞）
小楊手機上收的信息顯示。（取材自大象新聞）

「凌晨手機自己亮屏，我看見手機自己按密碼，我想去阻止，卻已經來不及了。」深圳男子小楊近日向媒體求助稱，有個「看不見的人」在5月6日凌晨2點多，使用他的個人信息通過一個網貸App，分期樂貸了49920元（人民幣，下同），還連續3天在凌晨通過數字人民幣錢包把這筆錢轉走，期間他想阻止，但手機毫無反應，讓他頭皮發麻。

大象新聞報導，小楊是一名00後，剛畢業上班沒多久，他稱自己上高中時用過分期樂，最近來深圳工作後，有時手頭緊就重新用上了分期樂。但5月10日，小楊突然發現自己一張沒有存款的銀行卡莫名其妙收到一筆來自分期樂的49920元轉帳，但他並沒有貸款這筆錢。

小楊還發現，這筆貸款是在5月6日凌晨2點51分申請，7分鐘後打到他的銀行卡中。「但當時我在睡覺啊，誰會在大半夜申請貸款呢？」這筆「無中生有」的貸款嚇壞小楊。而且還被「人」陸續轉走了一部分。「5月6日、7日、8日凌晨，我的銀行卡共有7筆數字人民幣兌出記錄，共29983元」。

小楊發現貸款是在5月6日凌晨2點51分申請的，7分鐘後打到了他的銀行卡中。取材自...
小楊發現貸款是在5月6日凌晨2點51分申請的，7分鐘後打到了他的銀行卡中。取材自大象新聞）

小楊立刻報警，警察要他固定證據。5月10日當晚，小楊守著手機，經歷了驚心動魄的一幕。「我看著那個『人』控制著我的手機，輸入密碼、又轉走兩筆錢。我想去阻止，但是手機沒有一點反應」，等小楊終於能操作手機時，自己的數字人民幣帳號被異地登錄，「我當時頭皮都麻了」。

5月11日上午，小楊和家人前往銀行掛失這張銀行卡，當天下午他再次報案，警方對他這張銀行卡進行凍結，同時調查轉出資金的去向，「但警方說收款的數字人民幣錢包分別是8個未實名認證的手機帳號，資金去向追查難度很大」。

小楊講述事發經過。（取材自大象新聞）
小楊講述事發經過。（取材自大象新聞）

「在報案時，我的手機中還出現一個名為AXY player的軟件，這個軟件在手機桌面看不到，是通過查手機使用紀錄時才發現的」，小楊說，這個軟件在5月6日、7日、8日的凌晨，一直在頻繁地自啟動，進行屏幕錄製或截取等功能。

深圳市分期樂網絡科技有限公司工作人員表示，「小楊是平台的『老用戶』，發放貸款時直接確定貸款訂單、輸入密碼即可」。眼看根據貸款合同約定就要開始還款了，5月21日，著急的小楊到深圳市分期樂網絡科技有限公司協商，目前，該公司同意小楊只須還本金，如果對方能提供警方立案證明，願意進一步協調溝通。

5月29日，深圳警方對小楊被非法利用信息網路一案進行立案，小楊說，接下來他會繼續和平台進行協商。

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