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西安兵馬俑遇襲… 男客跳進5米坑推倒2尊 二級文物毀了

中國新聞組／北京31日電
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男子跳進坑裡還推倒了兩尊兵馬俑（圖左上方）。（視頻截圖）
男子跳進坑裡還推倒了兩尊兵馬俑（圖左上方）。（視頻截圖）

陝西秦始皇帝陵博物院5月30日發生蓄意破壞事件，一名男子翻越護欄跳下深逾五公尺的兵馬俑三號坑，還推倒了兩尊兵馬俑，而男子全程一直在笑。視頻曝光後，全網罵爆，警方介入調查，確認有兩尊「鎧甲武士俑」不同程度損壞，而該男疑有精神疾病，已被控制。網民們呼籲不能讓精神病成為免死金牌，「必須重判，並由其監護人賠償文物損失」。

西安市公安局臨潼分局在其官方微博「平安臨潼」上發布警情通報稱，30日晚5時30分許，孫某（男，30歲）進入兵馬俑景區參觀時，翻越遺址坑護欄及防護網跳至三號坑內推拉陶俑，造成兩尊鎧甲武士俑（二級文物）不同程度損壞。目前，孫某已被公安機關控制，經查，孫某患有精神疾病，案件正在進一步辦理中。

3號坑深逾5公尺且上方有護欄。（視頻截圖）
3號坑深逾5公尺且上方有護欄。（視頻截圖）

極目新聞報導，有網民發布該男子跳俑坑視頻引發熱議。據現場目擊者小林（化名）回憶，當時他在導遊的帶領下去往三號坑，剛一進去就看到有一名男子往俑坑裡跳，先跳到中間一層，又跳到俑坑下方。自己和周圍群眾傻眼了，都在大聲喊「你要幹嘛」。之後看到該男子站起來摸了摸兵馬俑，然後把它們推倒了。推完後又躺在地上捂著臉，大家都在罵他。

導遊特特（化名）說，坑離地面還挺高的，該男子是正著跳下去的，旁邊兩個兵馬俑也是他推倒的。

據官方資料，三號俑坑規模較小，平面呈「凹」字形。東西長28.8米，南北寬24.57米，距現地表深5.2-5.4米，面積520平方米。坑內埋藏陶俑、陶馬72件。三號坑遊覽區域與俑坑交界處均有圍欄等保護措施。

央視新聞報導，秦始皇兵馬俑博物館相關工作人員表示，相關情況正在調查中。

現代快報報導，北京市高朋（南京）事務所陳凱律師稱，如查實該男子是故意破壞，則構成故意損毀文物罪。按法律規定，情節嚴重的處三年以上、十年以下有期徒刑，並賠償修復費；如果是過失，則將處以3年以下有期徒刑或拘役，並處或單處罰金。

對此，不少網民紛紛表示，「還真又是精神病人，損失誰承擔？誰來負責任」、「精神病真就免死金牌」、「精神病患者，不適合旅遊，監護人要承擔民事賠償責任」、「兩個月前看到有人進去加強了欄桿，這次又得升級了」、「這要不重判說不過去了」、「告訴他，嬴政很想他」、「炸裂，一次碎兩個」、「他竟然還在笑，是故意的」、「兵馬俑用錢也買不到，把你賣了都抵不了，乾脆站在那裡充數吧」。

被推倒損壞的兵馬俑。（視頻截圖）
被推倒損壞的兵馬俑。（視頻截圖）

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