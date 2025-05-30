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蘇州「司馬光砸缸」雕塑被吐槽像猴 網友：毒教材翻版

中國新聞組／北京30日電
蘇州昆山一兒童公園內一組「司馬光砸缸」主題雕塑被市民吐槽「像猴」。（取材自南京零距離）
蘇州昆山一兒童公園內一組「司馬光砸缸」主題雕塑被市民吐槽「像猴」。（取材自南京零距離）

蘇州昆山一兒童公園內一組「司馬光砸缸」主題雕塑，近日因造型誇張被市民吐槽稱，雕塑中的人物形象與正常兒童相去甚遠，被形容為「像猴」，如果孩子們問起「為什麼司馬光長得不像人」時，家長不知如何回答，希望可以更改。相關部門表示，該雕塑面部較為飽滿，從未有人反映像猴，會對周邊兒童和家長等群體進行問卷調查後再決定如何處置。

據南京零距離報導，蘇州昆山一兒童公園內，一組以「司馬光砸缸」為主題的雕塑引發爭議，不少居民認為其形象誇張怪異，與認知中的兒童形象相去甚遠。引發爭議的雕塑群裡共包含5個兒童形象，人像呈現出的藝術風格有些怪誕。

在公園裡遊玩的張先生表示，即便考慮到藝術抽象化處理，這樣的造型也太誇張，從去年開始就因為這組雕塑的形象問題向相關部門進行反映，希望可以更改。居民胡女士也說，雕塑不像個小孩子，像個動物，如果孩子問起為什麼砸缸的司馬光像猴子，大人沒辦法正面回答。

這一組雕塑在當地網民之間也引發熱議：「猴子一樣」 、「確實難看」、「比較抽象，欣賞不來，晚上盡量不去那裡」、「用傳統兒童造型會更符合中國人的審美」等。

蘇州昆山一兒童公園內「司馬光砸缸」主題雕塑裡的兒童雕塑被市民吐槽「像猴」。（取材...
蘇州昆山一兒童公園內「司馬光砸缸」主題雕塑裡的兒童雕塑被市民吐槽「像猴」。（取材自南京零距離）

對此，昆山市開發區管委會說明指出，該公園雕塑建於2002年，設計初衷以兒童視角體現人物風格，雕塑面部較為飽滿，因建成後至2022年改造前均未收到負面反饋，所以改造中保留了雕塑，該雕塑已經設置23年。針對群眾近期提出的雕塑形象問題，相關部門將組織調研，對周邊兒童和家長等群體進行問卷調查，研判後再決定對雕塑的處置。

網民們則紛紛批評並嘲諷這個司馬光雕塑的設計：「雖然藝術可以百花齊放，但是這種公共場所拜訪的藝術品還是要尊重大眾審美，畢竟歸根結底是大眾納稅的錢，這種小眾藝術作者敝帚自珍就好」，「查查是哪個設計的？再查查是怎麼通過審核的？」，「豈止是像，簡直就是猴，這是返祖了吧」，「創作者什麼心理？」，「和毒教材一個風格的」，「外星人吧」。

毒教材指的是2022年5月，人民教育出版社2013年出版的數學教科書插圖畫風怪異，插畫人物都是小眼睛、寬眼距，五官比例嚴重失衡、隨後人教社聲明進行整改。

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