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「給我穿小鞋」 總監降調前台 雖然待遇沒變公司還是判賠了

中國新聞組／北京29日電
示意圖。（取材自微博）
示意圖。（取材自微博）

陳某某2006年入職某公司擔任總監職務，月薪約2萬元（人民幣，下同）。2019年，公司以陳某某工作績效考核成績較差，與其協商解除勞動合同不成為由，將其從總監降職為普通員工，並將其辦公室調整到樓梯大廳前台位置，待遇不變。陳某某認為這是公司故意給他「穿小鞋」，雙方鬧上法院。法官認為調崗有侮辱性，判該公司賠償陳某某26萬。

據紫牛新聞引述 上海市總工會微信公眾號「申工社」昨發布一則普法報導指出，陳某某2006年12月14日入職某公司擔任信息管理中心總監職務，解除勞動合同前12個月平均月薪為20205元。2019年6月，公司將陳某某職務從總監降級為普通員工，辦公地點從辦公室調整到8樓樓梯大廳的前台位置，調崗後的待遇保持不變。

陳某某認為，公司調崗的真實原因是公司與其協商解除勞動關係未能協商一致，所以公司故意給他「穿小鞋」將其調至8樓前台工作，還取消了打印機使用權限，搬走其辦公電腦，拒絕提供勞動條件。

公司認為，陳某某工作績效考核成績較差，公司出於優化調整需要曾與其協商解除勞動合同，就賠償事宜進行協商，但雙方未能達成一致意見。公司將他調往8樓前台，是出於工作便利的需要。陳某某已不在9樓辦公，取消其9樓打印機權限是基於8樓也有打印機考慮，且其被調往8樓前台工作後，有抵觸情緒，公司擔憂陳某某洩密，故將他的辦公電腦搬走，在8樓重新安排新的電腦供其使用。不存在剝奪其勞動條件的事實。

隨後，陳某某申請仲裁，要求公司支付違法解除勞動合同的賠償金527930元。仲裁委裁決，公司支付陳某某解除勞動合同的經濟補償262665元。公司不服，提起訴訟。最終，法院認為，該調崗行為明顯具有侮辱性和懲罰性，判決該公司支付陳某某解除勞動合同的經濟補償262665元。

這一則普法報導引起了網民的熱議：「維權用了九年，而且判決了還不一定馬上會打錢」，「公司違法成本也太低了」，「公司壓根沒損失，只是把本來該給的錢給了而已。最後損失的是勞動者的時間和精力」，「中國特色職場」。

報導指出用人單位有權調整勞動者的工作崗位，但是應和勞動者協商一致。如果未徵得勞動者的同意，是否能得到法院支持，關鍵在於調崗調薪的必要性、目的正當性以及有無侮辱性、懲罰性等方面考量。對於用人單位不合理的調崗，勞動者有權予以拒絕。

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