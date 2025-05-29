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把窗戶當門？ 河南102歲老太太從3樓墜落 被十多人接住

中國新聞組／北京29日電
眾人成功接住老太太。（視頻截圖）
眾人成功接住老太太。（視頻截圖）

一名102歲的老太太近日不知何故從自己位於三樓住宅的窗口爬出，就這樣懸掛在窗邊，隨時可能墜落，樓下路人和商家見狀，十多個人緊急拉起一塊塑膠草皮地墊，成功接住了墜樓的老太太。網民紛紛點讚這些好心人：「都是善良的有大愛的人啊」，「老太太是有福之人，祝她更加健康長壽」。

據極目新聞報導，事發在5月27日，河南駐馬店西平縣柏城大道一商鋪樓上，一樓商店的時女士表示，早上8時15分左右，店鋪剛開門，她正在店裡打掃。突然聽見有人在門外叫喊，回頭看見一位大哥正朝樓上喊話，走出店鋪，發現一名老太太從三樓的窗戶裡爬了出來。

「當時那位大哥喊她回去，看著她往上退了，但沒過一會兒又往外爬」，時女士說，沒過幾分鐘，已有不少路人圍在路邊，直到隔壁商店的陳女士拉來了店面的塑膠草皮地墊。

陳女士回憶，事發時，她才剛在商店門前鋪好塑膠草皮地墊。發現老太太從窗戶爬出後，情況緊急，她急中生智將自己剛鋪好的塑膠草坪地墊拉到老太太下方，讓大家來一起拉起。就這樣，十多個人圍起來，將地墊拉起騰空。

老人從窗戶爬出。（視頻截圖）
老人從窗戶爬出。（視頻截圖）

 「墊子剛被我們拉好，對準了方位，老太太就掉了下來」，她說。

網民拍攝的視頻，老太太掉下來時刮到了一樓商店的門頭後，剛好掉在了大家支起的地墊上，陳女士和路人成功實現了救援。

陳女士說，眾人將老人托至地面後，老人意識清醒，家屬也到了現場。老太太被扶著坐起來，後來被120急救車送往醫院。

當地商家說，這位老太太家裡有幾個女兒，平時照顧得都不錯，只是老人年紀大了，腦袋有時犯糊塗，可能把窗當成門，就發生了當天的狀況。

對此，網民紛紛點讚成功接任老太太的路人及商家：「為好心人點讚，像家裡有這種高齡老人，還是要設一些防護欄保障安全」，「太驚險了，謝謝這些好心人，祝她更加健康長壽」，「都是善良的有大愛的人啊」，「還好老人家身體不錯，磕得那下沒有骨折」，「102歲，摔個屁股蹲都有可能股骨頸骨折的，奶奶好身體」。

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