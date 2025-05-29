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耗資10億爛尾了？四川1：1復刻「鐵達尼號」 11年未完工

中國新聞組／北京29日電
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四川復刻版「鐵達尼號」開建11年仍未完工。（視頻截圖）
四川復刻版「鐵達尼號」開建11年仍未完工。（視頻截圖）

在不靠海的四川有一座1：1復刻的「鐵達尼號」（又譯「泰坦尼克」號），你相信嗎？據網民近日發布視頻，這艘「鐵達尼號」藏身於四川省大英縣郪江岸邊地船塢內，耗資10億元（人民幣，下同）由美國設計、中國打造，再現當年鐵達尼的真實場景。不過因投資方資金短缺，開建11年仍未完工，面對該項目已「爛尾」的質疑，投資者回應，「項目一定會再啟動」。

據大皖新聞報導，據網民在社交平台上發布的一段航拍視頻，視頻中的「鐵達尼號」初具雛形，但銹跡斑斑。

據此前公開資料顯示，四川大英縣的復刻「鐵達尼號」項目由七星能源投資集團計畫投資10億元，委託美國一家設計公司等專業隊伍提供設計方案，由中國船舶重工集團旗下的武昌造船廠建造，計畫用兩年時間完工，預計2017年8月完工，交付使用時將以世界級郵輪嘉年華的形式，永久停靠在四川大英郪江，供世界各地的人們參觀體驗。

按照原船1：1建造的新鐵達尼，船體長270米，寬28米，主船體共10層，從龍骨到船橋高31.7米，船鋼耗量高達5萬噸。內設鐵達尼號的所有功能，包括宴會廳、演出劇場、豪華一等艙、觀景台、游泳池等一應俱全。唯一不同的是，新鐵達尼號沒有動力。

不過自2014年5月該項目開工後，完工和交付日期卻是一拖再拖，而這艘半成品「鐵達尼號」也成為不少博主不時前往「探險」更新項目進度。

2024年，有市民向大英縣政府互動交流信箱中留言詢問「大英鐵達尼項目」是否會爛尾？項目所在地大英死海旅遊度假區做出回覆，「鐵達尼」項目是該縣通過市場化招商引資方式引進，目前已建至第8層，第9層進行了部分搭建（船體共10層），完成了主體的控制層。因投資方資金斷鏈，項目暫時停建。度假區已成立項目服務專班，全力招商、推動轉型、強化服務。

對於這艘半成品「鐵達尼號」未來計畫，大英縣死海旅遊度假區管委會一位工作人員表示，其管委會也在積極地配合七星公司，「他們也在積極地找資金運轉的合作企業」。

該項目投資人、七星能源董事長蘇紹俊則否認該項目已經爛尾，他表示，「在準備重新啟動了」，至於開發延宕原因，「我們也怕出現一些問題，我們現在已經在引進資方在談了，現階段不想過多地去討論這些事情」，隨後蘇紹俊再次強調，「項目一定會啟動的」。

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