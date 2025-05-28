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不滿冤獄8年 山東男懸賞50萬尋27年前「真兇」

中國新聞組／北京28日電
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陳世江製作的懸賞50萬徵集線索的宣傳頁，並將其掛在個人社交平台的主頁上。(取材自新京報／受訪者供圖）
陳世江製作的懸賞50萬徵集線索的宣傳頁，並將其掛在個人社交平台的主頁上。(取材自新京報／受訪者供圖）

山東省蓬萊市（現為煙台市蓬萊區）27年前一名56歲的徐姓女子在家中遇害，同村的陳世江被法院以故意殺人罪判處死刑，然而法院2006年再審此案時，卻作出無罪判決。為了一雪8年冤獄之苦，49歲的陳世江發出懸賞50萬元(約6.9萬美元)的公告，徵集任何跟真兇有關的線索。

新京報報導，1998年，22歲的陳世江在自家辦廠，12月2日，同村56歲的徐女被人用鈍器砍傷頭面部及腹部，導致失血性休克死亡。半個月後，陳世江因涉嫌故意殺人罪被批捕。

煙台市中級人民法院作出的一審判決認定，陳世江因缺乏辦家具廠的資金，企圖截取（村委會）現金保管員張某某帶回家的提留款。當日下午5時40分，陳世江先用尖刀將張妻徐某芝殺害並移至西屋，待張某某攜款返家後，陳世江見搶劫不成，從廁所竄出逃跑。

2001年，該案經山東省高院二審，維持原判。陳世江被判決死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身。

陳世江說，他入獄後，還在念初中的妹妹輟學外出打工，母親常年奔波申訴，父親則在村中找人作證。這期間，家中存款耗盡，房產變賣後，還欠下13萬元的外債。而他也因8年牢獄，錯過與未婚妻正起步的事業。

2006年，山東省高院再審作出的無罪判決，判決書提到，經再審查明，該案中被害人何時死亡此一基本事實不清；陳世江的衣物鞋子也未檢出血跡；作案尖刀下落不明；現場察勘筆錄與陳世江的有罪供述存在無法作出合理解釋的矛盾等。

出獄後的陳世江結婚生子、離開村莊，幹過快遞員，賣過二手車，如今的他是一家註冊資金2000萬元的科技公司的老闆。

陳世江認為，8年冤獄，給他的人生帶來了很大的影響，如今雖然生活富足，但「真兇到底是誰」的疑問，始終困擾著他。

報導指出，陳世江稱，兇手作案時使用一把尖刀和2把菜刀，手段狠毒，且沒有劫財，警方排除流竄作案的可能。陳世江懸賞追兇後，有一些村民向他提供線索，他已將新的線索提供給蓬萊分局刑偵大隊。

死刑 高院 二手車

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