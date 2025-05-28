孫繼海免費青訓營被控索「天價退隊費」網卻質疑家長想白嫖

張女士的兒子跟很多孩子一起通過試訓加入「嗨球少年」。(視頻截圖)

中國足球巨星孫繼海退役後成立「嗨球少年」免費青訓營，近日一位小球員的媽媽發視頻上怒斥孫繼海，稱其機構拿18萬人民幣（2.5萬美元）天價費用阻礙孩子離隊。不過有輿論質疑這位媽媽就是想「白嫖」。

上游新聞報導，西安家長張女士發視頻稱，孩子去年初從西安前往大連試訓，並成功入選「嗨球少年」青訓營成為主力球員；今年2月被查出脛骨結節和髕骨輕微骨裂，孩子心理壓力很大，不想待了。

張女士稱，孩子受傷要走了，跟俱樂部提退隊，就想拿一張因傷退隊的自由身證明，結果被要求賠償18萬元（人民幣，下同），「明細也沒有，張嘴就是500元一天，一年18萬元左右。」

她想要進一步溝通，但對方後來不接電話，還有拉黑、踢出群組聊天等舉動。

對於這位西安家長的控訴，網友發現了雙方的爭執點：「看到自由身就懂了」、「誰看不出來她想跳槽啊」、「練好了就轉會，好事都讓你占了！」但也有人質疑孫繼海怎麼跟經紀公司一樣套路，「進去免費，出來可難了」。

今年4月初，孫繼海曾表示，入選「嗨球少年」的孩子在這裡沒有一分錢支出，最多就是家長給自己的孩子買雙球鞋，所有吃、住、訓練、運動裝備以及出去比賽都是免費。「嗨球」的資金來源主要是愛心企業和人士的公益贊助，政府方面也會給予一些支持。