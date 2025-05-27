成都27歲海歸女被砍死 母不捨得洗她衣服 偶爾聞聞味道

受害者生前照片。（取材自揚子晚報／受訪者供圖）

四川省成都市一年前發生一宗慘劇，27歲海歸女子林薇（化名）在家門口遭人持刀攻擊致死，使得母親王女士至今傷痛不已。案發時，林薇獨自待在家中，發現嫌犯梁女在她家門口無故滋擾，小區保安到場後，林薇開門質問梁女，卻遭梁女持刀衝進她家攻擊，造成多處嚴重傷害，最終林薇因搶救無效不幸喪生。此案件於27日開庭審理， 王女士表示「希望判處兇手死刑」。

綜合揚子晚報、大風新聞報導，王女士回憶，當時女兒林薇透過微信告知她有人不斷敲門，更描述從貓眼中看到那名女子在門口吐痰。在王女士通知物管後，保安前往現場勸離梁女，但當林薇開門質問該女子時，兩人發生爭吵，梁女衝到房門處與林薇抓扯、打鬥。其間，梁女拿出事先準備的刀具攻擊林薇頭面部、胸部等部位，捅刺10刀，林薇則用門廳擺放的陶瓷擺件擊打梁某頭部數下反擊。保安見狀上前制止無果，林薇隨後受傷倒地，保安打電話報警，林薇經120現場搶救無效死亡。

經鑒定，被害人林薇被他人用單刃銳器刺擊左胸部導致左肺破裂致急性大失血死亡；梁女右側鼻骨及上頜骨額突骨折構成輕傷二級。 貓眼錄製畫面拍下梁女在門口徘徊。（取材自揚子晚報）

根據成都市檢察院起訴書，35歲的梁女同住在該小區，因精神異常經常與家人吵鬧、摔打物品，也曾無故辱罵其他住戶，引起鄰居投訴，還曾隨身攜帶刀具對小區內部分住戶進行敲門滋擾。梁女患有精神分裂症，但對其當天的違法行為評定為部分刑事責任能力，她被逮捕後被控故意殺人罪，成都市中級法院於27日上午開庭審理此案。

失去愛女的王女士至今仍悲痛不已，她透露，女兒平時很陽光、很乖巧，沒想到在家中會遭到無妄之災。女兒過世後房子一直空著，衣服她都沒有洗，「偶爾想回來聞一聞女兒身上的味道」。王女士說，「媽媽對不起她，媽媽沒有保護好她」，並希望不想同樣的事再次發生。「我要求判梁某某死刑，精神病不是免死金牌。」