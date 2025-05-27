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河南傳祭史上最嚴紀律令 公僕將24小時禁酒

中國新聞組／北京27日電
網友爆料河南推出「全天候禁酒令」。(視頻截圖)
網友爆料河南推出「全天候禁酒令」。(視頻截圖)

有網友26日在自媒體發布消息稱，河南將實施全天候禁酒令，公職人員24小時禁酒，史上最嚴紀律風暴來襲。對此，河南省東部一地級市紀委監委相關工作人員直言，現在當地對飲酒這塊規定比較嚴格。

潮新聞報導，該文中提到，從今天起，全省公職人員正式進入「全天候禁酒時代」，無論是工作日午間接待，還是周末家庭聚餐，甚至節假日同學會，酒杯將徹底遠離公務員餐桌。

據報導，對此，河南省南部一地級市紀委監委工作人員稱，目前當地對公務員「禁酒」主要還是針對工作日和節假日加班、值班期間，「只要在工作期間都不允許（飲酒），有公職任務在身都不允許（飲酒），周末不從事值班的話可以的。」

河南省紀委監委接線人員則表示並不清楚，「相關政策問題我們這邊不宜解釋，建議您關注河南省紀委監委網站，看網站上是否有通知。」

河南省東部一地級市紀委監委相關工作人員直言，現在當地對飲酒這塊規定比較嚴格，目前正在開展違規飲酒專項（整治）活動，「現在要求得特別嚴對這一塊，（如果舉報的話）我建議你郵寄一個詳細的材料，到時候我們這邊研判過後，會給你打電話反饋。」

另據河南省紀委監委消息，5月15日，全省違規吃喝專項整治動員部署會召開，對在全省集中開展違規吃喝專項整治進行動員部署。

報導指出，此前已出現幹部聚餐飲酒致人死亡案例，部分地市已出台「禁酒令」。

河南省違規吃喝專案整治動員部署會日前召開。(取材自河南衛視)
河南省違規吃喝專案整治動員部署會日前召開。(取材自河南衛視)

河南

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