祁連山玩滑翔傘 男被「雲吸」至8598米高 幾乎凍成冰人

滑翔傘愛好者六哥被氣流捲至飛機巡航的「平流層」，幾乎凍成冰人。(視頻截圖)

飛機窗外雲端竟有個人，這不是想像畫面，而是真實事件。沒事先報備的滑翔傘愛好者「六哥」，24日在祁連山飛行時，意外被「雲吸」至海拔8598的高空後生還，引發廣泛關注。「六哥」闖入民航空域，在零下50℃、缺氧情況下，全身多處結冰，幸仍有意識控制滑翔傘，最後安全著陸。

來源：YouTube

紅星新聞報導，「六哥」的隨身攝錄器全程記錄了這趟奇幻之旅，網友封他為奇蹟「人形戰鬥機」，但他直言是「錯誤示範，引以為戒」。

網傳視頻顯示，事發時「六哥」沒有氧氣面罩，臉部直接裸露在空中，全身多處結冰、附滿冰碴，但幸而安全降落。落地後他說：「當時感覺到缺氧，手在外面一直凍著…然後一直在對講。」

據了解，滑翔傘運動員被雲吸入，是滑翔傘運動中一種特殊的飛行現象，通常指飛行員利用雲層附近的上升氣流（熱氣流或積雨雲對流）實現快速爬升。「六哥」在短短幾分鐘被吸至海拔8598米的高空，已達到大型客機飛行的平流層高度，而這種意外對過往的民航飛機也是一種安全威脅。

事件在網上引發熱議，網友紛紛驚歎這簡直是真實版的「九霄驚魂」。有網友調侃，「路過的民航機長看到雲層裡飄著個人，估計得嚇一跳」。也有網友對六哥強大的心理素質和專業技能表示敬佩，滑翔傘愛好者更直言「他現在是圈內神話般的存在」。

一名接近「六哥」的知情人士26日透露，目前「六哥」正在恢復身體，不方便接受採訪，並且也不願意網友再繼續關注此事、將事態擴大化。該知情人表示，「六哥」雖然有滑翔傘的飛行執照，但是事發當天的飛行沒有報備，包括起飛的場地都沒有報備空域，目前官方部門已經就此事立案介入調查。

根據國家體育總局2000年7月12日發布的滑翔傘運動管理辦法，其中規定：滑翔傘飛行應當按照當地空中管制部門的要求申報飛行計畫，批准後方可進行；飛行計畫申報內容，包括飛行起止時間、飛行地點範圍、飛行高度、飛行科目、指揮員姓名、參加飛行人數、飛行器材型號及空管部門的其他要求。