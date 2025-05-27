疑遭老師霸凌… 河南13歲女學生跳樓 千人怒砸學校

河南許昌一名13歲女中學生23日跳樓自殺，家屬懷疑女生長期遭受班主任老師的霸凌和體罰，校方更試圖將責任歸咎於家長監管不力。家屬之後到校門口向圍觀民眾哭訴其遭遇，獲大批學生和市民聲援，聚集近千人怒砸學校辦公室、投擲鞭炮，引來大批警察和特警到現場控制，並帶走多名抗議學生。自殺女生吳怡佳的父親26日發影片表示，「事情已查明原因，相關部門已妥善處置」，網友質疑「被河蟹了」。
@jack417151
纪录片：「许昌三中事件：初一女生不堪教师霸凌跳楼自杀，上千学生、市民讨说法砸学校」 近日，一名13岁女中学生的不幸死亡，在河南许昌引发了一场千人级别的学生抗议活动。 起因：初中生遭班主任长期霸凌后自杀 事件起因是许昌第六中学的初一学生吴怡佳，在长期遭受班主任老师的霸凌和体罚后，不堪重负跳楼自杀。据死者的亲属及同学描述，吴怡佳是一名“留守儿童”——父母在外地务工，由其他亲属照看，学习成绩优异。然而，情况在新班主任张XX接手后急转直下。家属和同学指控张老师出于对吴怡佳长相和学习成绩的嫉妒，对其进行了长达半年的系统性欺凌，包括频繁的公开辱骂、罚站、一整天不让她进教室上课、在酷暑天气下强迫跑步，并煽动班内其他同学孤立她。吴怡佳的表姐表示，长期的虐待导致吴怡佳出现明显的抑郁症状，并曾向远在外地的母亲哭诉，请求转学。5月23日，吴怡佳在被连续罚站三天之后，从其居住公寓楼的16层跳下身亡。 2025年5月24日：学校、班主任推卸责任 事件发生后，家属称校方不仅未能积极承担责任，反而试图将责任归咎于家庭监管不力。据称，学校及涉事班主任张XX在与家属的沟通过程中表现冷漠，毫无悔意，班主任张XX甚至被目击在会谈时浏览手机，这一态度进一步激化了家属和公众的情绪。 2025年5月24日晚：家属到学校门口讨说法 5月24日晚间，吴怡佳的家属开始到许昌六中门口，向围观民众哭诉其遭遇，寻求社会关注和支持。与此同时，死者的同学们开始在各大社交平台上发布信息，讲述其遭遇，声援逝者并呼吁网民关注这一事件。 2025年5月25日上午：家属再次到学校门口讨说法 5月25日早上，吴怡佳的母亲、爷爷等亲属再次来到学校门口，手持吴怡佳的照片，公开控诉班主任张XX的所作所为，坚决要求学校给予说法。 2025年5月25日中午和下午：学生撒传单、砸玻璃、遭警察镇压 当天中午开始，大量学生、家长、市民陆续聚集到许昌六中门口，抗议学校和老师的作为，为死者讨公道。学生们还打印了涉事教师的照片，在现场散发并张贴，此外，他们还在学校的外墙和地面上用粉笔和喷漆写下了“血债血偿”等标语。期间，一名成年男子用脚踹了学校校长。 至当日下午，现场人数已增至上千人，部分抗议者开始抛撒传单，向学校投掷鞭炮。由于学校大门紧闭，临街的一栋学校大楼便成了学生们的目标。愤怒的学生用投资硬物、脚踹等方式砸毁了部分窗户玻璃。 随后，大批警察和特警赶到现场驱逐抗议学生，并与学生发生冲突。现场视频片段显示，警察对学生使用了辣椒喷雾，有目击者称警察殴打了部分学生并抓走至少五人。 2025年5月25日晚上：警察封锁学校 之后，警察封锁了学校周边的主要道路，截至当晚深夜，仍有大量警察、警车以驻守在学校周边。同时，学校对面仍有大量学生和市民聚集。 尾声：吴父发布视频 学生网络留言寄哀思 5月26日早上，事件中一直未露面的吴怡佳的父亲，疑似在当地政府压力之下发视频表示，“事情已查明原因，相关部门已妥善处置”并表示：“感谢大家关心，希望大家别在网上继续议论。” 同时，大量学生涌向吴怡佳的快手账号并留言，表达对逝者的哀思，和对她所遭遇不公的愤怒。一名学生留言道：“宝宝，你很美，我们都帮你讨回公道了，下辈子过的开心点希望有爱你的人，当然，我们也会在你背后一直保护你。” ♬ 原聲 - Jack417151
來源：tiktok
綜合媒體、X平台(前身為推特Twitter)帳號「李老師不是你老師」上傳信息，跳樓的女學生是許昌第六中學的初一生吳怡佳。據其親屬及同學描述，吳的父母在外地務工，由其他親屬照看，學習成績優異。
據稱，張姓新班主任接手班級後，對其進行了長達半年的系統性欺凌，包括頻繁的公開辱罵、罰站、一整天不讓她進教室上課、在酷暑天氣下強迫跑步，並煽動班內其他同學孤立她。吳怡佳的表姐表示，長期虐待導致吳怡佳出現明顯抑鬱症狀，在被連續罰站三天之後，從其居住公寓的16樓跳下身亡。
事件發生後，家屬稱校方不僅未能積極承擔責任，反而試圖將責任歸咎於家庭監管不力。據稱，學校及涉事張姓班主任在與家屬的溝通過程中表現冷漠，毫無悔意，甚至被目擊在會談時看手機。
24日，家屬到許昌六中門口向圍觀民眾哭訴，尋求社會關注和支持，死者的同學們也開始在各大社交平台上發布信息，呼籲網友關注。25日中午開始，大量學生、家長、市民陸續聚集到許昌六中門口抗議，學生們打印了涉事教師的照片，在現場散發並張貼，還在學校外牆和地面上用粉筆和噴漆寫下了「血債血償」等標語。現場人數一度上千，有抗議者向學校投擲鞭炮，並砸毁一座建築物的部分玻璃窗。
大批警察和特警趕到現場控制，並驅逐抗議民眾。現場影片顯示，警察用辣椒噴霧驅散抗議者，之後封鎖學校周邊主要道路。截至當日深夜，仍有大量警察駐守在學校周邊。同時，學校對面仍有大量學生和市民聚集。
26日上午，事件中一直未露面的吳父發影片稱，「事情已查明原因，相關部門已妥善處置」，他並表示，「感謝大家關心，希望大家別在網上繼續議論」。官方對此事疑似出手壓熱度，社交平台上相關討論被刪帖，有網友質疑這麼大的事「怎麼上不了熱搜？」還有人直言「這都刪帖子，這個國家徹底腐敗了」。
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