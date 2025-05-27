疑遭老師霸凌… 河南13歲女學生跳樓 千人怒砸學校

河南許昌市第六中學一名女生因遭老師體罰而跳樓死亡，引發大批民眾與學生聚集校園周邊聲討，情緒激動的學生砸學校抗議。（視頻截圖）

河南 許昌一名13歲女中學生23日跳樓自殺，家屬懷疑女生長期遭受班主任老師的霸凌和體罰，校方更試圖將責任歸咎於家長監管不力。家屬之後到校門口向圍觀民眾哭訴其遭遇，獲大批學生和市民聲援，聚集近千人怒砸學校辦公室、投擲鞭炮，引來大批警察和特警到現場控制，並帶走多名抗議學生。自殺女生吳怡佳的父親26日發影片表示，「事情已查明原因，相關部門已妥善處置」，網友質疑「被河蟹了」。

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綜合媒體、X平台(前身為推特Twitter)帳號「李老師不是你老師」上傳信息，跳樓的女學生是許昌第六中學的初一生吳怡佳。據其親屬及同學描述，吳的父母在外地務工，由其他親屬照看，學習成績優異。

死者爺爺在學校門口舉牌，控訴其班主任張某媛導致孩子自殺。（取材自X平台）

據稱，張姓新班主任接手班級後，對其進行了長達半年的系統性欺凌，包括頻繁的公開辱罵、罰站、一整天不讓她進教室上課、在酷暑天氣下強迫跑步，並煽動班內其他同學孤立她。吳怡佳的表姐表示，長期虐待導致吳怡佳出現明顯抑鬱症狀，在被連續罰站三天之後，從其居住公寓的16樓跳下身亡。

事件發生後，家屬稱校方不僅未能積極承擔責任，反而試圖將責任歸咎於家庭監管不力。據稱，學校及涉事張姓班主任在與家屬的溝通過程中表現冷漠，毫無悔意，甚至被目擊在會談時看手機。

24日，家屬到許昌六中門口向圍觀民眾哭訴，尋求社會關注和支持，死者的同學們也開始在各大社交平台上發布信息，呼籲網友關注。25日中午開始，大量學生、家長、市民陸續聚集到許昌六中門口抗議，學生們打印了涉事教師的照片，在現場散發並張貼，還在學校外牆和地面上用粉筆和噴漆寫下了「血債血償」等標語。現場人數一度上千，有抗議者向學校投擲鞭炮，並砸毁一座建築物的部分玻璃窗。

大批警察和特警趕到現場控制，並驅逐抗議民眾。現場影片顯示，警察用辣椒噴霧驅散抗議者，之後封鎖學校周邊主要道路。截至當日深夜，仍有大量警察駐守在學校周邊。同時，學校對面仍有大量學生和市民聚集。