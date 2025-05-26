「5天培訓4天喝酒」 雲南85後幹部反升官 網友坐不住了

雲南85後幹部謝勤曾因培訓期間違規違紀聚餐飲酒，受黨內嚴重警告，但兩年後擬獲提拔。 （取材自紅星新聞）

雲南大理州劍川縣部分領導幹部兩年前違規違紀聚餐飲酒，「5天培訓4天喝酒」的亂象還被當地紀委監委拍成警示教育片，但近日傳出，一名曾受處分的85後幹部擬獲提拔任縣（市）委常委，網友質疑他「後台有人」，還嘲諷「雲南很缺幹部嗎？」

紅星新聞報導，大理州委組織部23日發布一則州管幹部任前公示公告，其中，現任劍川縣甸南鎮黨委書記、一級主任科員的謝勤擬任縣（市）委常委。1987年生的謝勤曾任共青團劍川縣委書記、劍川縣甸南鎮黨委副書記、鎮人民政府鎮長等職務，2023年涉入備受關注的「劍川事件」。

2023年2月6日至9日，劍川縣部分領導幹部在參加州委黨校培訓期間違規違紀聚餐飲酒，在大理州委書記明確要求要嚴格遵守學校培訓紀律的情況下，接受企業老闆宴請，在吃完飯後還去了茶室和酒吧。即便大理州委黨校得知學員外出飲酒、再次重申培訓紀律後，也沒擋住這些培訓幹部的外出喝酒之路。

雲南省紀委監委，對24名違規違紀參與聚餐飲酒的參訓學員、公職人員進行了處理，其中多人被免職。雲南省紀委監委還將此事件拍成警示教育片，「5天培訓4天喝酒」、「不是喝酒，就是去喝酒的路上」、「回到宿舍吐了一地一床」等諸多細節都被披露。

「劍川事件」發生後，謝勤遭黨內嚴重警告處分；公開資料顯示，黨員受到嚴重警告處分一年半內，不得在黨內提拔職務或者進一步使用，也不得向黨外組織推薦擔任高於其原任職務的黨外職務或者進一步使用。

近日謝勤擬任縣（市）委常委的消息傳出後，有網友認為真有能力的話，改過自新也能提拔，但也有人認為接受商人宴請已經踩到底線，「這種人人品能好到哪裡去？」