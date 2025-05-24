視訊母親到一半…河北女師當街遭陌生男子刺13刀慘死

河北廊坊24歲女幼師周易近日在回家途中遭陌生男子連捅13刀刺殺，不幸身亡。(取材自極目新聞)

河北廊坊的一名24歲女幼師，近日在回家的途中，一邊與母親視訊通話一邊走回宿舍，突然遭陌生男子連捅13刀刺殺身亡。兇手曾被鑑定有精神疾病，但女幼師的母親向媒體透露，兇手的行為條理清晰，並不像精神病患者，目前正在申請對兇手進行第二次精神鑑定。

綜合香港 01、紅星新聞報導，女幼師周易在大學畢業後於廊坊市廣陽區的一家幼兒園任教。2月26日晚上8時左右，她在步行回宿舍的途中與母親視訊，通話到一半的時候，周母突然聽到女兒大喊救命，隨後聽到一陣慘叫。周母表示「當時我都快瘋了」，她迅速聯繫同在廊坊的大女兒前往現場，但等她趕到時，周易已身亡，在太平間了。

兇手不久後被警方逮捕，在他到案後有行為異常、言語混亂的情況，因此廣陽公安分局依法聘請專業司法鑑定機構，對其進行精神狀態及刑事責任能力進行鑑定。經鑑定，認為嫌犯患有精神分裂症，案發時無刑事責任能力，並將他送至精神病醫院監管治療。

據警方調查，兇手為34歲男子，持長刀行凶，在作案後回家清洗身體和兇器。警方認為兇手是經過挑選，因為她看起來瘦弱才會對周易下手。雖然兇手曾被診斷有精神疾病，但周母不認同，並申請了對兇手進行二次精神鑑定。她哀傷的表示，「他不僅害了我女兒，還毀了我整個家。」