湖南68歲摩的司機兩度性侵14歲女 判3年半…法官被痛罵

圖為判決書。（取材自讀特新聞／受訪者供圖）

湖南一名68歲摩的（摩托車計程車）司機李某國被控以開摩的載上下學為由，先後在其家中兩度性侵同村一名14歲女學生，女學生曾反抗，但被李某國以公開兩人性關係威脅，迄今心理創傷仍難平復。李某國辯稱只是「摸了李某某」，未承認強姦罪名，法院判他有期徒刑3年半。消息曝光後，李某國和法官都被罵上熱搜，網民質疑判太輕，應該割以永治或終身監禁。

據讀特新聞報導，受害女學生人李某某親屬李大仁（化名）表示，李某某案發前跟隨奶奶生活，就讀於祁東縣某中學，家庭生活困難。2024年6月25日，學校發現李某某長期未到校，在學校老師建議下帶其到祁東縣人民醫院做婦科檢查，發現李某某處女膜可見陳舊性裂傷遂報警。

判決書顯示，李某某在偵查機關的前四次陳述中因害怕被報復，僅稱被李某國猥褻，直到第五次才陳述與李某國發生性關係。李大仁說，李某國在鎮上開摩的，家人從李某某手機裡的聊天紀錄發現，李某國以開摩的載李某某上下學為契機，接近李某某，還給李某某買了一部二手vivo手機和一個電話手表，以此拉近關係，多次邀請李某某到其家裡。

判決書顯示，2024年5月，在李某國家中，李某某第一次被李某國性侵，案發時李某某剛滿14周歲。6月，李某國威脅不去就將兩人發生性關係一事公之於眾，李某某被迫來到李某國家中，再次被性侵。

受害人叔叔李先生近日透露，侄女的人生自出生便被陰霾籠罩，心理創傷仍在調整恢復中。「2018年，父親突發疾病離世；而未婚的母親在她出生數月後遠嫁他鄉，從此音信全無。2015年，爺爺也因病離去，奶奶更飽受重度精神病折磨20餘載，生活無法自理」。他拚盡全力扛起照顧李某某，沒想到侄女卻被李某國性侵。

據判決書，祁東縣人民檢察院指控李某國犯強姦罪，附帶民事訴訟請求判賠被害人精神損害撫慰金10萬元（人民幣，下同）。但李某國辯稱只是開玩笑摸了李某某，沒有認罪，並在宣判後提起上訴。

2025年3月，祁東縣人民法院判處李某國強姦罪，獲有期徒刑3年6個月，駁回附帶民事訴訟請求。「李某國一分錢都沒賠」，李大仁說。

北京澤亨律師事務所刑事部副主任馮志遠律師表示，如果性侵行為發生在被害人年滿14周歲後，已經不屬於法律意義上的幼女，適用刑法強姦罪，處3年以上10年以下有期徒刑。結合在案事實和證據判處被告3年半有期徒刑，原則上是適當的。而被告通過開摩的，有預謀接近未成年被害人且實施兩次強姦行為，可以酌情從重處理。

另據大皖新聞，李某某叔叔表示，李某某被性侵後後，在當地生活也受到影響，目前已轉學。

對此，網民們紛紛要求法官說法只判刑3年半的理由，並質疑法官輕判：「煉銅改不了，3年後出來還會再犯」，「太輕了，犯罪成本太低」，「3年半？這是鼓勵」，「割以永治」。