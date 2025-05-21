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青島9歲童玩遊戲「課金」 被父用電線毒打3小時送醫亡

中國新聞組／北京21日電
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青島傳出一名九歲孩童因為玩遊戲課金，被父親管教喪命，圖為示意圖。（路透資料照片）
青島傳出一名九歲孩童因為玩遊戲課金，被父親管教喪命，圖為示意圖。（路透資料照片）

山東青島一名九歲男童疑似因玩遊戲「課金」（充值），被35歲父親王某用電線毒打三小時，致全身瘀青、呼吸心跳驟停，送醫搶救無效身亡。目前，公安機關已依法對王某刑事拘留。

羊城晚報報導，有山東網民近日在社交平台發帖稱，其供職的醫院當晚接收一名九歲小童，因遊戲課金被其父用電線毒打致全身瘀青。「三小時後，孩子母親下班回家，孩子說（身體）不適，然後他的媽媽就帶著來了醫院……，走到大門呼吸心跳就停止了，沒搶救回來」。

發帖人疑為當地醫院的一名工作人員。他表示，該醫院急診科醫生第一時間就報了警，也進行了積極搶救，但還是沒能挽救孩子的生命。

民警隨後到場處置，公安機關依法對王某元刑事拘留，案件正進一步偵辦中。

據了解，浙江溫州5月8日也發生一名44歲母親在家中對九歲女兒訓斥打駡，不幸將女兒打死。事件約一周後在網路發酵，當局隨即通報稱該母親已被刑事拘留。

對於暴力管教慘劇頻傳，網友紛紛留言「孩子也太可憐了」、「已經不是管教孩子，而是變成了用孩子發泄情緒」、「連自己親生兒子都能下得了重手去打，這種人不配當父親」、「熊孩子如何管教是個大課題」、「失手打死了，他現在肯定追悔莫及」。

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