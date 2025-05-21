腳下有陷阱 重慶男大生校園內掉下化糞池 搶救無力回天

四川一名男學生摔落化糞池不幸身亡。（取材自新聞晨報）

重慶對外經貿學院一名20歲男學生19日掉進化糞池不幸身亡。檢視現場，由於化糞池沒有井蓋，上面僅搭木板並鋪上一些草皮掩飾，造成抬著籃球走的學生意外踩中腐朽木板摔落。為了搶救學生，有人用六米長的標槍放下化糞池撈人，但根本搆不著他。最後等消防人員到場抽了化糞池救人，學生已經不幸遇難，家屬悲痛欲絕。

來源：YouTube

荔枝新聞報導，知情人小馮（化名）說，遇難學生為該校大一學生，在體育課後前往器材室歸還籃球時不幸踩空墜入化糞池，同行學生立刻呼救，在操場上課的同學們紛紛趕往事發地，有人從器材室借出近六米長的標槍，「伸下去還沒有到底，一開始聽得到那種撲水的聲音，後面就沒動靜了，裡面全黑的」。

該校化糞池被板子蓋住，再鋪了一層草皮遮蓋美化。（取材自新聞晨報）

小馮指出，事發草坪區域為往返體育器材室的必經之路，草坪上鋪有石板，僅夠單人通行，出事的化糞池用木板和人工草皮覆蓋，「木板是被腐蝕了的」。

四川一名男學生摔落化糞池不幸身亡。(取材自新聞晨報)

九派新聞報導，遇難學生的父親張先生當天晚上接到學校通知，和妻子還有幾位親戚一起趕往學校和殯儀館。他在派出所看到了事發監控，時間為19日下午3時51分，兒子上完體育課後，與另一個同學抬著多個籃球並排行走，前往體育館歸還，體育館人行道旁邊有化糞池，化糞池沒有井蓋，上面僅搭了一些木板和磚頭，周圍鋪了一些草皮，旁邊沒有任何警示標識，兒子不幸踩空，掉進化糞池裡喪命。

張先生悲痛表示，目前正在和校方進行溝通。

重慶市合川區教育局 工作人員表示，該局有專人到學校調查處理此事，當地警方正在全力調查，一切以警方調查結果為準。目前，重慶對外經貿學院官網已成立工作專班，配合有關部門處置，全力做好善後事宜，並加強風險排查，確保校園安全。