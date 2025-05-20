才剛開完安全會議 甘肅煤礦滲水事故致3人遇難

甘肅一煤礦19日晚間突發滲水事故，造成3人被困失聯。事故發生後，平川區啟動應急預案，開展緊急救援。截至20日下午1時，被困3名礦工全部找到，但均已遇難。（取自央視新聞）

甘肅 一煤礦19日晚間突發滲水事故，造成3人被困失聯。事故發生後，當地隨即啟動應急預案，開展緊急救援。截至20日下午1時，被困3名礦工全部找到，但均已遇難。

據「靖煤公司王家山煤礦分公司」微信 公眾號先前的貼文，公司剛於15日召開安全生產專題會議。

央視新聞報導，位於甘肅省白銀市平川區的甘肅靖煤能源王家山煤礦分公司一號井二204工作面突發滲水涉險事故。事故發生後，當地立即啟動應急預案，開展救援。井下133人中已有130人安全撤出，但截至20日上午7時，仍有3人被困失聯。

據瞭解，發生滲水事故後，現場湧出大量煤泥，甚至一度淹沒至運輸順槽（通道）。現場人員初步預估，湧出的煤泥大約有510立方公尺。3位失聯人員的精確定位系統顯示就在這些煤泥之後，這為救援帶來一定的難度。

甘肅靖煤能源安全副總工程師高耀權介紹，事發地點距離地面的垂直深度為610公尺，已投入69人開展救援，由30名礦山救援大隊成員和39名礦區應急工作人員組成，但由於井下巷道斷面狹小，清理比較困難。

報導提到，事發的一號井是一座老礦井，但二204工作面是在今年新安裝的採煤工作面，剛於11日投用，目前推進僅為4公尺。