家族資產400億 「蒼蘭訣」女主虞書欣父親涉15億醜聞

虞書欣人氣很旺，家族驚爆官商勾結。(取材自微博)

中國女星虞書欣 以電視劇「蒼蘭訣」暴紅，更成為戲劇女神，她話題不斷，更是富家千金，家族資產高達400億人民幣（約55億美元），現在卻爆出家族醜聞，她的家族經營鋼鐵事業，爸爸和爺爺卻被爆出官商勾結、圖利高達15億人民幣的嫌疑，目前其父虞丕杰已出面否認。

來源：大皖

據了解，虞書欣爺爺虞錫元任職的「新余鋼鐵集團」是中國國企，據傳還是鋼鐵公會副主席，素有「鋼鐵大佬」之稱，公開資料顯示，虞書欣爸爸的公司曾在5年內向新余鋼鐵供貨超過15億人民幣（約2億美元），停止交易後又將公司註銷。「虞書欣爺爺」立刻衝上微博 熱搜，網友都很好奇到底是什麼來頭。

虞書欣爸爸和爺爺可能涉及利益輸送或職務侵占，許多人要求徹查，不過也有不少網友力挺，認為虞錫元退休多年，並未有違反當年的法規，希望大家不要以訛傳訛。

不過，虞書欣家族之前就有不少爭議，爸爸虞丕杰名下擁有多家公司，曾爆出合約糾紛與借貸糾紛，借給他人3780萬人民幣，利息卻超過法定上限，疑似放高利貸，名下公司也多次被列為「失信被執行人」，包括未履行合約款項及律師費用等。

另據紅星新聞報導，對於網上傳言，虞丕杰否認「侵吞國有資產15億」、「官商勾結」等言論，稱其均為不實信息。虞丕杰已委託律師，對其涉嫌侵犯虞丕杰及其家人名譽權的侮辱、誹謗內容進行取證，並將依法追究相關涉嫌侵權言論發布者的法律責任。

對此，網友酸「敢承認才怪呢」，並稱這是在玩文字遊戲，「只要不是15億，差1分錢就是不實」。

虞書欣家族風波持續發酵，「旋風少女」的編劇祝明也在微博公開發文，質疑其家族背景及演藝圈的「家境富裕人設」現象。祝明在文中表示，「早就等著扒她家的瓜了，該來的終歸要來的。影視行業所有賣家境富裕人設的，順著查一遍，99.99999％都有料。」

目前，虞書欣方尚未做出回應，許多粉絲紛紛要求工作室出面反黑，並收集證據澄清。公開資料顯示，虞書欣1995年12月18日出生於上海，是中國女演員、歌手，曾出演「永夜星河」、「噓，國王在冬眠」等影視作品。她在「蒼蘭訣」中飾演女主角，和王鶴棣 的搭配圈粉無數，也讓她躍居頂流女星。