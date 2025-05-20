我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「陪老闆睡前聊天」週刊爆王文洋奪女大生初夜 開心給2疊鈔票

TLC實境「我的600磅人生」女主角病逝 得年40歲

家族資產400億 「蒼蘭訣」女主虞書欣父親涉15億醜聞

中國新聞組／北京20日電
虞書欣人氣很旺，家族驚爆官商勾結。(取材自微博)
虞書欣人氣很旺，家族驚爆官商勾結。(取材自微博)

中國女星虞書欣以電視劇「蒼蘭訣」暴紅，更成為戲劇女神，她話題不斷，更是富家千金，家族資產高達400億人民幣（約55億美元），現在卻爆出家族醜聞，她的家族經營鋼鐵事業，爸爸和爺爺卻被爆出官商勾結、圖利高達15億人民幣的嫌疑，目前其父虞丕杰已出面否認。

來源：大皖

據了解，虞書欣爺爺虞錫元任職的「新余鋼鐵集團」是中國國企，據傳還是鋼鐵公會副主席，素有「鋼鐵大佬」之稱，公開資料顯示，虞書欣爸爸的公司曾在5年內向新余鋼鐵供貨超過15億人民幣（約2億美元），停止交易後又將公司註銷。「虞書欣爺爺」立刻衝上微博熱搜，網友都很好奇到底是什麼來頭。

虞書欣爸爸和爺爺可能涉及利益輸送或職務侵占，許多人要求徹查，不過也有不少網友力挺，認為虞錫元退休多年，並未有違反當年的法規，希望大家不要以訛傳訛。

不過，虞書欣家族之前就有不少爭議，爸爸虞丕杰名下擁有多家公司，曾爆出合約糾紛與借貸糾紛，借給他人3780萬人民幣，利息卻超過法定上限，疑似放高利貸，名下公司也多次被列為「失信被執行人」，包括未履行合約款項及律師費用等。

另據紅星新聞報導，對於網上傳言，虞丕杰否認「侵吞國有資產15億」、「官商勾結」等言論，稱其均為不實信息。虞丕杰已委託律師，對其涉嫌侵犯虞丕杰及其家人名譽權的侮辱、誹謗內容進行取證，並將依法追究相關涉嫌侵權言論發布者的法律責任。

對此，網友酸「敢承認才怪呢」，並稱這是在玩文字遊戲，「只要不是15億，差1分錢就是不實」。

虞書欣家族風波持續發酵，「旋風少女」的編劇祝明也在微博公開發文，質疑其家族背景及演藝圈的「家境富裕人設」現象。祝明在文中表示，「早就等著扒她家的瓜了，該來的終歸要來的。影視行業所有賣家境富裕人設的，順著查一遍，99.99999％都有料。」

目前，虞書欣方尚未做出回應，許多粉絲紛紛要求工作室出面反黑，並收集證據澄清。公開資料顯示，虞書欣1995年12月18日出生於上海，是中國女演員、歌手，曾出演「永夜星河」、「噓，國王在冬眠」等影視作品。她在「蒼蘭訣」中飾演女主角，和王鶴棣的搭配圈粉無數，也讓她躍居頂流女星。

虞書欣與爺爺感情深厚，時不時會曬出祖孫合影。（取材自小紅書）
虞書欣與爺爺感情深厚，時不時會曬出祖孫合影。（取材自小紅書）

虞書欣 微博 王鶴棣

上一則

王楚欽球拍又壞了 哀嘆「怎麼又是我」 幸好仍贏球

下一則

媒體爆料：去年才升上將的何宏軍 在羈押時自縊

延伸閱讀

「蒼蘭訣」虞書欣家族爆官商勾結 400億千金背景被挖

「蒼蘭訣」虞書欣家族爆官商勾結 400億千金背景被挖
「最美趙敏」淪配角 陳鈺琪一場戲讓網友瘋了

「最美趙敏」淪配角 陳鈺琪一場戲讓網友瘋了
微博認證Q1爆款劇 「難哄」竟然沒上榜

微博認證Q1爆款劇 「難哄」竟然沒上榜
殺青宴玩過頭？虞書欣水淋導演 挨轟職場霸凌

殺青宴玩過頭？虞書欣水淋導演 挨轟職場霸凌

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」
65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利

65歲婦人剛領遺屬社安金 就被追討近7萬元溢領福利