38萬賣表炒黃金 錢到帳、銀行卡卻遭凍 安徽男：真後悔

有中國民眾在二手交易平台賣名表，收到的款項卻是詐騙款，銀行卡直接被警方凍結。（視頻截圖）

近日黃金價 格回落，不少人認為是抄底的好機會，安徽毫州的汪先生就把自己江詩丹頓金表透過二手平台以38萬元（人民幣，約5.3萬美元）出售，打算進場投資。沒想到交易當天，自稱鑒表師的人拿走表後，到帳的錢不到3小時就被凍結，警方告知這筆款項涉嫌詐騙款，類似的受害者還不只一人。

綜合廣州日報、「1818黃金眼」報導，汪先生表示，交易當天買家並未出面，只是委託一名自稱鑒表師的人出面。汪先生雖然有懷疑，但是看到鑒表師開著寶馬車，錢也打的十分及時，就沒有再多想。萬萬沒想到的是，賣表款項到帳不到3小時，他的銀行卡就全部被凍結。

警方表示，汪先生收到的這筆錢涉嫌詐騙款，20萬來自四川成都的一位詐騙受害者，18萬來自雲南曲靖，要等案件調查清楚後才能解凍。

據了解，類似這樣的案件近半年來已有多起，今年3月，浙江紹興的小陳也遇到類似情形，他賣了一支勞力士表，收了37萬多，結果銀行卡被凍結了，警方說這筆錢是四川一個詐騙受害者轉的。小陳無奈表示，現在他名下的幾張銀行卡都被凍結了，只剩微信 、支付寶 暫時還能用，希望警方能盡快幫他解凍，「我也是受害者」。

這類二手交易收到的貨款變「贓款」，導致銀行卡被凍結的情形，背後涉及是電信詐騙洗錢的新方式：在進行交易時，詐騙分子往往展現較強的購買意願，往往中間還摻雜著日常聊天等內容，藉此騙取民眾的信任。騙子就是利用了銀行卡凍結的靈敏性和時效性，將受騙者的「火力」引向二手交易的賣家，自己則獲取到便於出售的實物，再將其賣出獲利，以逃脫警方追蹤。

上海盈科律師事務所沈志剛律師表示，民眾若遭遇上述套路，發現銀行卡被凍結後，應提交相關材料證明交易的真實性，整理與買家的聊天記錄、交易憑證、銀行流水等，以便後續向警方證明交易過程中既無過錯也無惡意，沒有與買家有串通、勾結的行為，所收取的貨款是交易所得。