我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為轉移焦點？拜登宣布罹癌 前黨內初選對手曝內幕

哥大挺巴被捕綠卡生成功畢業 將入讀SIPA碩士

38萬賣表炒黃金 錢到帳、銀行卡卻遭凍 安徽男：真後悔

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有中國民眾在二手交易平台賣名表，收到的款項卻是詐騙款，銀行卡直接被警方凍結。（視頻截圖）
有中國民眾在二手交易平台賣名表，收到的款項卻是詐騙款，銀行卡直接被警方凍結。（視頻截圖）

近日黃金價格回落，不少人認為是抄底的好機會，安徽毫州的汪先生就把自己江詩丹頓金表透過二手平台以38萬元（人民幣，約5.3萬美元）出售，打算進場投資。沒想到交易當天，自稱鑒表師的人拿走表後，到帳的錢不到3小時就被凍結，警方告知這筆款項涉嫌詐騙款，類似的受害者還不只一人。

綜合廣州日報、「1818黃金眼」報導，汪先生表示，交易當天買家並未出面，只是委託一名自稱鑒表師的人出面。汪先生雖然有懷疑，但是看到鑒表師開著寶馬車，錢也打的十分及時，就沒有再多想。萬萬沒想到的是，賣表款項到帳不到3小時，他的銀行卡就全部被凍結。

警方表示，汪先生收到的這筆錢涉嫌詐騙款，20萬來自四川成都的一位詐騙受害者，18萬來自雲南曲靖，要等案件調查清楚後才能解凍。

據了解，類似這樣的案件近半年來已有多起，今年3月，浙江紹興的小陳也遇到類似情形，他賣了一支勞力士表，收了37萬多，結果銀行卡被凍結了，警方說這筆錢是四川一個詐騙受害者轉的。小陳無奈表示，現在他名下的幾張銀行卡都被凍結了，只剩微信支付寶暫時還能用，希望警方能盡快幫他解凍，「我也是受害者」。

這類二手交易收到的貨款變「贓款」，導致銀行卡被凍結的情形，背後涉及是電信詐騙洗錢的新方式：在進行交易時，詐騙分子往往展現較強的購買意願，往往中間還摻雜著日常聊天等內容，藉此騙取民眾的信任。騙子就是利用了銀行卡凍結的靈敏性和時效性，將受騙者的「火力」引向二手交易的賣家，自己則獲取到便於出售的實物，再將其賣出獲利，以逃脫警方追蹤。

上海盈科律師事務所沈志剛律師表示，民眾若遭遇上述套路，發現銀行卡被凍結後，應提交相關材料證明交易的真實性，整理與買家的聊天記錄、交易憑證、銀行流水等，以便後續向警方證明交易過程中既無過錯也無惡意，沒有與買家有串通、勾結的行為，所收取的貨款是交易所得。

微信 金價 支付寶

上一則

武漢吃串串被坑？埋單222根、自數119根 店家還辯解…

延伸閱讀

剛砸大錢維修...鳳陽鼓樓爆坍塌 網酸：豆腐渣工程

剛砸大錢維修...鳳陽鼓樓爆坍塌 網酸：豆腐渣工程
四川女店主直播雞屁股拔毛 上萬人圍觀：太解壓

四川女店主直播雞屁股拔毛 上萬人圍觀：太解壓
李康生「腹喜」當老太婆 苦學四川方言

李康生「腹喜」當老太婆 苦學四川方言
李康生新作變成老太婆 操四川方言穿越千年歷史

李康生新作變成老太婆 操四川方言穿越千年歷史

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30

超人氣

更多 >
懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到

懶人也可種 這6種水果最快3個月就能吃到
冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案

冷凍蝦可存放多久？農業部給出答案
美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」

美國公民遇到ICE盤查怎麼做？律師教「首要原則」
陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光
南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」

南加華人出門吃飯家被洗劫 「從未想爾灣治安這麽差」