11人獵殺745隻藏羚羊 主犯逃25年後判14年 網批：太輕

藏羚羊是中國一級保護野生動物。（新華社資料照片）

新疆 雲霧嶺山區25年前發生一起非法獵殺國家一級保護野生動物事件，遭獵殺的藏羚羊高達745隻，2男子潛逃25年落網。青海省格爾木市人民法院近期作出一審判決，這起案件的主犯馬某被判處有期徒刑14年。不過有網友批評罰責太輕。

紅星新聞報導，1999年11月16日，馬某（別名海某）等11人組成的犯罪團夥，攜帶2支小口徑步槍及子彈1萬3000餘發，前往新疆雲霧嶺山區非法獵殺藏羚羊745隻；同年12月25日將藏羚羊皮運回格爾木市，次日晚被格爾木市林業站查獲，現場查獲藏羚羊皮706張，小口徑步槍2支，子彈189發。案發後，有7人先後歸案，另有4人仍在追逃中。

公訴機關認為，馬某夥同他人獵殺國家一級保護野生動物藏羚羊745隻，應當以危害珍貴、瀕危野生動物罪追究刑事責任。

格爾木市法院認為，馬某違反野生動物保護管理法規，但歸案後如實供述自己的罪行，自願認罪認罰，並主動預交罰金，可酌情減輕處罰。4月28日，格爾木市法院對該起案件進行宣判，馬某犯危害珍貴、瀕危野生動物罪，判處有期徒刑14年，並處罰金人民幣5萬元。

網友批評「獵殺了700多隻才判這麽輕，那付出的代價也太低了」、「我家這邊倆小伙打死兩隻野鴨子中華雀鴨都判了1年半」、「河南 大學生掏鳥燕隼16隻被判10年半，真的沒對比就沒傷害」。

據悉，近年來，隨著中國生態保護和打擊盜獵力度的加強，藏羚羊的數量從20世紀末的不足2萬隻，增至2023年的30餘萬隻，受威脅程度已從「瀕危」降級為「近危」，但保護等級未變，仍是國家一級保護動物。