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被男研究生舉報性侵的北理工副院長跳樓？校方回應7字

中國新聞組／北京19日電
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宮琳遭男學生舉報對其性侵而遭校方免職，近日傳出他跳樓自殺。（取材自微博）
宮琳遭男學生舉報對其性侵而遭校方免職，近日傳出他跳樓自殺。（取材自微博）

北京理工大學機械與車輛學院原常務副院長宮琳，因被男學生舉報對其性侵而遭校方免職。近日網傳宮琳已跳樓自殺身亡。對此，該校僅回應「以官方通報為準」7字，被不少網民解讀為「既不否認，也不承認」。不過，被該校以「師德失範」免職的宮琳傳出輕生，反而引來大批網民惋惜，稱宮琳有才華、被設計，不該死，有網民甚至要求校方也應嚴懲舉報的男學生。

北京理工大學一名男研究生今年4月以超百頁PPT、實名舉報教授、博士生導師宮琳於2022年11月至2024年1月對其實施騷擾、猥褻，並與其發生性關係，導致他抑鬱，舉報內容還涉及洩題等行為，事件引發關注。校方隨後發表聲明，稱宮某師德失範行為屬實，給予46歲的宮琳開除黨籍處分，免去行政職務，撤銷其教授職稱，解除聘用關係。

不過近日網傳宮琳已在被處分後自殺身亡的消息。對此，北京理工大學工作人員前天表示，「暫時沒有收到相關消息」，強調「以官方公告為準」。

「以官方通報為準」這7字隨即引發各種解讀，不少網民認為這代表校方「既不否認，也不承認」，信息量極大，況且，如果沒有發生宮琳自殺一事，官方完全沒必要通報，更無所謂的以官方通報為準之說。

而宮琳疑輕生的消息傳出後，大批網民意外地大都表示惋惜，紛紛留言：「看到這個消息很難受，希望不是真的，多麼純粹的一個有才華的人，多麼希望你能堅強的活下去」，「都是教育惹的禍，為了分不擇手段」，「希望不是真的，他有違有錯，但已被處罰」；也有網民認為舉報學生涉多次向宮琳索要金錢、禮品和特殊待遇甚至房子，「也應該嚴懲」，「研究生學位取消」。

據網易等相關報導，約在5月17日下午，網路突然出現宮琳跳樓自殺的消息，此前，他因深陷輿論漩渦，被舉報猥褻同性學生，最終遭學校解聘。這名舉報的常姓男學生詳細地以PPT梳理出了他與宮琳由相識到相知甚至到相愛出軌的全過程，自稱每次和宮琳發生關係後就充滿了厭惡和痛苦，回到宿舍都要瘋狂地洗澡和漱口。但他也多次向宮琳索要金錢，今年初更開口要一間房子。

舉報學生。（視頻截圖）
舉報學生。（視頻截圖）

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