玩水槍噴到老師 溫州小學生遭懸空3樓窗外 家長怒報警

孩子脖子上的掐痕。(視頻截圖)

溫州近日有一名小學生竟然被老師拎起身子，懸空探出三樓窗外嚇唬，家屬表示，孩子因為玩水槍不慎噴濕老師，竟被掐脖毆打、嚇唬威脅，造成嚴重心理創傷，警方已立案。

大河報報導，陳先生表示，自己兒子就讀於溫州瑞安市馬嶼鎮中心小學四年級，事發當天，孩子在學校托管寫作業，作業寫完之後，幾個男同學拿水槍在教室裡玩耍，其兒子因不小心將水噴到數學老師林某身上，林某當即在教室內掐住其脖子，打孩子耳光，隨後更將孩子帶至走廊，拎著孩子懸空探出三樓窗外進行嚇唬威脅。

「剛開始我根本不知道老師這種危險舉動」，陳先生說，事發後，孩子非常抗拒上學，對老師存在恐懼，並且經常做噩夢，造成孩子嚴重心理創傷。他表示，起初他並未看到監控，是看到孩子脖子上的掐痕後，追問之下才得知具體情況。

據報導，陳先生到學校詢問老師時，對方矢口否認。直到5月初，從多名學生口中印證孩子被打事實後，他才向當地警方報案，當他從警方提供的公共視頻畫面中看到孩子被抱在窗口時，陳先生更為震驚和氣憤。

目前瑞安市公安局馬嶼派出所已行政立案，案件正在調查中。