長沙代孕黑幕 女大生被取60卵、躺11天 本科、研究生價碼不同

非法代孕場地。（取材自微博）

知名「打拐志願者」上官正義，日前踢爆湖南省長沙市多處非法代孕場所，中國媒體近日另暗訪了三家非法代孕機構，發現捐卵女大學生每次都會被取走40到50個卵子，一名長相漂亮的女大生甚至一次被取走60幾個卵子，在醫院躺了11天才能下床；而客戶們挑選女大生如選妃，不僅指定身高外貌，要求985、211學歷，還有精確到開出「高考 大省排名前500的女孩」條件。

看看新聞記者日前暗訪了三家代孕機構，報導了關於取卵的過程，網友們都非常吃驚，「太慘無人道了」。女性一次取卵的最高數量，通常為8至15個，如果過度取卵會造成卵巢的損傷，然而記者揭露，一位不願透露姓名的捐卵志願者表示，年輕的捐卵志願者每次都會被取走40到50個卵子，曾經更有一個長相漂亮的女孩被取走了60幾個，在醫院躺了11天才能下床。

另外，取卵過程相當痛苦，那根用於取卵的穿刺針，針管長達35公分，直徑約為2毫米，將取卵針通過身體直接穿入卵巢。

據知情人士透露，代孕機構的客戶要求非常挑剔，像是選妃一樣，基本上都會選擇大學生，還細分為本科、研究生、211、985、留學生 、博士，專科學歷基礎價5萬，211院校加2萬，海外名校可達10萬；身高，外貌，身材等資料也都被詳列出來，簡直是把女大學生視為商品。

據報導，暗訪中，代孕機構還表示不僅可以幫助客戶擁有孩子，也能幫助辦理辦出生證，解決孩子的身分問題。

據報導，而這些代孕機構和代孕者打包票，稱不會有風險，但出事後，機構多半都會推乾淨，不承擔責任。這一系列缺乏監管的地下操作，讓代孕鏈條裡的參與者面臨非常大的風險。這些懵懂的女孩都是被「愛心捐贈」「家中兼職月入5萬」等話語誘騙，看似正規的機構，可能在無任何保護環境的寫字樓裡，甚至是在麵包車裡就進行取卵。