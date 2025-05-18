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長沙代孕黑幕 女大生被取60卵、躺11天 本科、研究生價碼不同

中國新聞組╱綜合報導
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非法代孕場地。（取材自微博）
非法代孕場地。（取材自微博）

知名「打拐志願者」上官正義，日前踢爆湖南省長沙市多處非法代孕場所，中國媒體近日另暗訪了三家非法代孕機構，發現捐卵女大學生每次都會被取走40到50個卵子，一名長相漂亮的女大生甚至一次被取走60幾個卵子，在醫院躺了11天才能下床；而客戶們挑選女大生如選妃，不僅指定身高外貌，要求985、211學歷，還有精確到開出「高考大省排名前500的女孩」條件。

看看新聞記者日前暗訪了三家代孕機構，報導了關於取卵的過程，網友們都非常吃驚，「太慘無人道了」。女性一次取卵的最高數量，通常為8至15個，如果過度取卵會造成卵巢的損傷，然而記者揭露，一位不願透露姓名的捐卵志願者表示，年輕的捐卵志願者每次都會被取走40到50個卵子，曾經更有一個長相漂亮的女孩被取走了60幾個，在醫院躺了11天才能下床。

另外，取卵過程相當痛苦，那根用於取卵的穿刺針，針管長達35公分，直徑約為2毫米，將取卵針通過身體直接穿入卵巢。

據知情人士透露，代孕機構的客戶要求非常挑剔，像是選妃一樣，基本上都會選擇大學生，還細分為本科、研究生、211、985、留學生、博士，專科學歷基礎價5萬，211院校加2萬，海外名校可達10萬；身高，外貌，身材等資料也都被詳列出來，簡直是把女大學生視為商品。

據報導，暗訪中，代孕機構還表示不僅可以幫助客戶擁有孩子，也能幫助辦理辦出生證，解決孩子的身分問題。

據報導，而這些代孕機構和代孕者打包票，稱不會有風險，但出事後，機構多半都會推乾淨，不承擔責任。這一系列缺乏監管的地下操作，讓代孕鏈條裡的參與者面臨非常大的風險。這些懵懂的女孩都是被「愛心捐贈」「家中兼職月入5萬」等話語誘騙，看似正規的機構，可能在無任何保護環境的寫字樓裡，甚至是在麵包車裡就進行取卵。

知名打拐志願者上官正義也關注到代孕問題，他發微博稱，長沙方面向他通報，當地兩處別墅內開展取卵和胚胎移植的醫生已到案，當地衛健委已針對當地醫療機構開展重點排查整治，目前已排查醫療機構644家。

非法代孕場地。（取材自微博）
非法代孕場地。（取材自微博）
非法代孕場地外觀。（取材自微博）
非法代孕場地外觀。（取材自微博）
代孕業者正進行取卵。(取材自看看新聞)
代孕業者正進行取卵。(取材自看看新聞)
非法代孕場地。（取材自微博）
非法代孕場地。（取材自微博）
上官正義稱位於長沙市開福區某別墅內的非法取卵胚胎移植手術室現場。（取材自微博）
上官正義稱位於長沙市開福區某別墅內的非法取卵胚胎移植手術室現場。（取材自微博）

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