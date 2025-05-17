惡心…中「小吃大王」創辦的正新雞排 雞腿裡面全是蛆

貴州仁懷有網民發視頻稱，正新雞排的雞腿裡有大量的蛆。（取材自觀察者網）

貴州仁懷有網民近日發布視頻稱，有顧客購買正新雞排的雞腿後，肉一掰開發現了大量的蛆。涉事門店店員稱，已報警並對對顧客賠償。當地市監局表示，已收到投訴，並對該店現場同類產品進行封存並送檢，將根據檢驗結果依法查處。

據大象新聞報導，5月15日，貴州仁懷有網民發視頻稱，顧客購買正新雞排的雞腿後發現了大量的蛆。涉事門店店員表示，顧客早上買下午才來退，當時報警了，已對顧客賠償，視頻是圍觀者拍攝。

對此，5月16日，貴州省仁懷市市場監督管理局發布情況通報指出，該局高度重視，第一時間組織調查組依法進行調查。經查，該涉事門店證照齊全。該局已對現場同類產品進行封存並送檢，將根據檢驗結果依法查處。

據北京商報報導，正新雞排關聯公司上海正新食品集團有限公司成立於2006年1月，法定代表人為夏春雷，註冊資本約4545.45萬人民幣，由上海立鼓品牌管理有限公司全資持股。正新雞排不是第一次因食品安全問題遭到質疑。去年7月，有網民在社交媒體上發文稱，其在位於贛州市章貢區的一家正新雞排店打工時，發現該門店存在蒼蠅汙染食物、烹炸用油20多天不換油、一塊抹布擦完地板擦冰箱等系列衛生安全隱患，她在入職當晚便選擇了辭職。

2024年9月3日，據北京消協公眾號消息，根據2024年1月以來發布的通報統計，正新雞排等多品牌均有一家門店存在食安問題。2024年10月14日，順義區市場監督管理局對部分餐飲服務單位存在食品安全問題查處情況公示，正新雞排等均因未在餐飲服務經營活動主頁面及時更新食品經營許可信息，被責令改正，給予警告，並立即停止在網絡餐飲服務第三方平台的線上經營活動。

公開信息顯示，正新雞排的創始人是被譽為「小吃大王」的陳傳武，1995年他創辦了溫州市白雲食品有限公司，生產和代理速凍食品。2000年，陳傳武在浙江溫州開設第一家正新休閒小吃店，憑藉著獨特的口味和實惠的價格在當地迅速走紅。公司規模擴張後，陳傳武剔除正新小吃90%小吃品類，僅保留雞排、肉串、烤腸等小吃，正新小吃也更名「正新雞排」。

2014年，正新雞排開啟了快速擴張之路，從2015年之前的門店數不足1千家，迅速突破到2017年門店數的1萬家，是國內小吃快餐品類中第一個突破萬店的品牌。2019年，正新雞排門店數突破2萬家，之後傳出大量門店關閉消息，不到兩年，全國門店數縮減超過1萬家。