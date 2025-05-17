兒中獎千萬卻不孝敬他 湖北父「眼紅」砍他母親和阿姨

黃某認為兒子在中了1000萬元人民幣彩券後就對他不聞問。示意圖。（視頻截圖）

湖北一名黃姓男子因兒子在中了1000萬元（人民幣，下同）大獎，卻沒有拿錢「孝敬」他，認為是前妻和「姨妹」（前妻的妹妹）長期挑撥離間，造成他和兒子關係不好，一怒之下拿了斧頭將其前妻和姨妹砍成重傷，被以故意殺人罪判處無期徒刑。

據紅星新聞報導，司法文書內容顯示，黃男，湖北人，初中文化，跟鄭姓前妻於2015年離婚後，一直認為是鄭女姊妹二人造成自己生活不如意並意圖殺害，得知鄭姓姊妹要前往宜昌某酒店赴宴，2024年3月9日19時10分，他拿著事先購買的砍斧，在小區車庫先後劈砍二人成重傷二級，並在作案後打電話報警。

經司法鑑定，黃男患有「腦器質性抑鬱綜合症」，但作案時的辨認能力和控制能力均存在，對該案具有完全刑事責任能力。

司法文書披露內容顯示，黃男稱，他從結婚開始就跟鄭某「扯皮」，這都和「姨妹」有關。且兒子在2014年中了1000萬元大獎後，父子關係變得不好，他認為是前妻鄭某和「姨妹」在兒子面前說自己壞話，導致兒子這麼多年沒理過自己。2015年，黃男因兒子沒拿錢給他打牌，他還拿磚頭砸了兒子的車。

在黃男的兒子眼中，父母性格一直不和，2015年因父親出軌鬧了一場，父母二人離婚，父親曾埋怨是小姨（鄭女妹妹）把他們拆散了，常找自己抱怨，兩人關係也愈來愈不好。鄭某表示，其與黃男離婚是因為黃男有點暴力傾向，喜歡在外面打牌不顧家，後來還出軌。

2024年12月5日，湖北省宜昌市中級人民法院就本案作出一審判決，黃男犯故意殺人罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。黃男認為量刑過重提起上訴，湖北省高級人民法院二審認為，黃男持刀故意剝奪他人生命，造成二人重傷的嚴重後果，鑑於其係犯罪未遂，並具有自首情節，且當庭表示認罪認罰，原審法院對其判處無期徒刑，已屬從輕處罰，裁定駁回上訴。