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「有人一個月請五次」？ 北京女大生請生理假被要求脫褲證明

中國新聞組／北京17日電
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網傳視頻。（視頻截圖）
網傳視頻。（視頻截圖）

有網民發視頻稱，北京工業大學耿丹學院一名女生因生理期不舒服時前往學校醫務室請病假，卻被醫務人員要求當場脫褲子，證明她真的處於生理期才願開假條。視頻衝上微博熱搜，引發大批網民撻伐，認為學校不尊重學生、侵犯學生隱私。校方表示，徵得學生同意後才開展進一步診療，且未使用器械及手診，正在考慮採取其他處理方式。

據讀特新聞報導，5月15日，有網民發布視頻稱，北京工業大學耿丹學院一名女生在生理期不舒服時前往醫務室請病假，被要求脫褲子以證明其身體狀況。

視頻顯示，一名女生在疑似校醫室內向一名身穿白大褂的工作人員詢問：「是不是每一個生理期的女生都要脫褲子給你們看才能開假條？」該工作人員回答說：「基本上是這樣，這是學校規定的」；女生提出「拿證明給我看」的要求，該工作人員則沉默應對，未提供相關證明。

視頻隨即引發熱議並衝上了微博熱搜，不少網民質校方要求學生脫褲證明的做法「太不尊重學生了」，「侵犯學生隱私」，「這和腹瀉要求在現場拉出來有什麼區別」，「太震撼了，這大學是人類在管理嗎」，「脫下來血流成河誰負責」，「應該是有學生拿生理假當藉口請假，校方所做的防範措施」。

對於此事，該校發布情況通報指出，經聯合相關職能部門成立專項工作組調查核實，學校醫務室值班人員工作開展符合相關流程，主動詢問學生身體狀況，在徵得學生同意後開展進一步診療工作，且未出現使用器械及手診等檢查行為，並指網傳相關視頻經處理後存在失真等問題，學校將保留追究法律責任的權利。

學校為什麼會制定這一規定？負責處理此事的徐老師表示，學校確實有這些規定，但不是最近才實施的。「我個人了解的情況是，之前有部分學生謊稱自己來例假，去醫務室開假條。有個女生一月開了四五次，（出這項規定）可能學校也有自己的考慮」，徐老師表示，事情發生後，學校並沒有主動去尋找視頻中的女學生，因為當時該學生並沒有留下姓名。

「我們（學校）如果特意去找她，她可能會覺得我們（學校）侵犯到隱私」，徐老師說，目前學校正在考慮採取其他處理方式，避免此類情況再次發生。

對此，網民紛紛評論：「為了杜絕一個月請假好幾次，那就限制一個月只能請經期假一次不就好了嗎？為啥要這麼過分？」，「請四五次的壞了江湖規矩了」，「在生病的情況下，一個月開四五次也是有可能的，我慢性疲勞那段時間，大姨媽連續來了50天」，「至少敢作敢當，不過有些學校的學生可能確實不好管」。

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