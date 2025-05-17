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湖南小伙年內4度改名 這次叫「周喬治華盛頓」官方打臉了

中國新聞組／北京17日電
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「朱雀玄武敕令」申請更名為「周喬治華盛頓」。（取材自華商報大風新聞）
「朱雀玄武敕令」申請更名為「周喬治華盛頓」。（取材自華商報大風新聞）

24歲湖南郴州小伙朱雲飛癡迷改名，從2024年5月起四度申請改名，隨著其更名為「朱雀玄武敕令」、「周天紫微大帝」等引發關注，近日他又宣布再改名為「周喬治華盛頓」，理由是「我喜歡美元，美元上有喬治華盛頓」，新名字聽來「很洋氣」。不過這次改名，他踢到鐵板，官方稱「未通過審核」。媒體則點讚官方駁回意味著「有權改名，不能任性」。

據華商報大風新聞報導，這位湖南小伙原名叫「朱雲飛」；2024年5月改名「朱雀玄武」；今年1月改名為「朱雀玄武敕令」；4月申請更名「周天紫微大帝」；如今又申請改名「周喬治華盛頓」。

他說，「朱雀玄武敕令」這個名字被媒體報導後，社會知名度太高，對他本人找工作帶來不好的影響。依據「民法典」以及「戶口登記條例」規定，他於5月15日上午申請改名隨母姓周，將現用名由「朱雀玄武敕令」變更為「周喬治華盛頓」，還稱「我們縣公安局戶籍室的一個工作人員今天打電話跟我說，『周喬治華盛頓』這個名字已經審批通過了」。

至於改名的理由，他表示，「這個名字不違背公序良俗，因為我喜歡美元，美元上有喬治•華盛頓。」目前他對新名字很滿意，認為這個名字比較洋氣，但後續有更喜歡更合適的名字，也可能再次申請改名。

小朱即將參加今年的高考。（取材自華商報大風新聞）
小朱即將參加今年的高考。（取材自華商報大風新聞）

對於為何堅持改名，小伙解釋稱：「我不是很在意別人對我的看法和眼光。我喜歡這個，改了這個，又喜歡那個，可能以後還是會改名字的」。但他也承認其父母不同意此次改名，「我爸媽知道了我改名，我爸意見很大，罵我了。但我已滿18周歲，不用大人同意」。他並表示他將以報名時用的名字「朱雀玄武」參加今年的高考，還稱一再改名不會影響他第三次參加高考。

據九派新聞，4月28日，一知情人士表示，「朱雀玄武敕令」曾診斷出分離性癔症，有時會忘記自己說過的話，但未引起父母重視。

對此，郴州市公安局昨表示，這位小伙的新名字「周喬治華盛頓」並未通過審核。

另據新京報，此次改名事件，在當事人一再操作下，不斷打破人們對姓名的樸素認知邊界。事件的發展，顯然已經與法律賦予的公民姓名權無關，容易引發公眾誤解。因此，公安機關戶籍部門在審批其改名申請時，依據法律規定予以駁回，是合理且合法的。這其實也是給公眾提了個醒：有權改名，不能任性。

對於這位小伙不斷改名，不少網民們留言開罵，並批評他「譁眾取寵」，「別糟蹋祖先了」，也有人建議改名收費以杜絕類似情況，並建議其父母帶他去就醫，或改「朱連九族，一定會通過」；還有人認為「名字隨便起，只要他本人擔得起就行」。

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