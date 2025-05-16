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央視前主播柴靜舊作「看見」被下架 被猜觸敏感議題

中國新聞組／綜合報導
央視前主播柴靜。（視頻截圖）
央視前主播柴靜。（視頻截圖）

央視前主播柴靜13年前出版的作品集「看見」，近日在中國收到下架召回通知，發行方以「質量問題」為由停止出版發行，要求平台接到通知即刻停止銷售此書。有知情人士指，這是出版方與作者徹底切割的自我保全方式，原因是身在美國的柴靜近期屢在自媒體平台觸碰北京當局「不喜歡」的議題。

綜合明報等媒體報導，柴靜曾是中國知名記者，供職央視逾10年，並在知名欄目「新聞調查」、「面對面」等擔任出鏡記者、主播。2012年，柴靜把在央視從業10年間記錄的如SARS事件、汶川大地震、北京奧運等重大公共事件，結集出版「看見」一書。該書備受讀者追捧，銷售超百萬冊，多次再版至今仍在售賣。

根據北京貝貝特出版顧問有限公司發出的下架通知，發函對象是天貓、淘寶、京東、當當、拼多多、新華等電商平台。不過中央社指出，本截至發稿，京東及當當網上都還能購買此書。

柴靜任職央視期間，中國新聞環境也被媒體人稱為「黃金10年」。柴靜於2014年辭職離開央視，翌年3月，在全國兩會召開期間，她以宣稱自費拍攝的空氣汙染調查紀錄片「穹頂之下」重返公眾視野，紀錄片推出當天，獲得包括新華社、人民網等黨媒網絡平台強力推薦，但隨即被封殺。

柴隨後離開中國。有一些網民批評柴靜是西方勢力的代言人，包括其在美國生女兒也是「不愛國證據」。目前，如「柴靜是如何成為叛徒的」、「公知女神為何最後為萬人唾棄」等帖文，依然在網路流傳。

2023年，柴靜在YouTube開通個人頻道。她製作的「陌生人：柴靜對話聖戰分子」試圖再次重返中國輿論場，不過預告片在微信迅速傳播不久就被屏蔽。近期，柴靜曾在個人頻道推出關注俄烏戰爭的節目，她採訪了在俄羅斯、烏克蘭作戰的中國兩岸人士。在最新一期節目中，柴靜採訪國共內戰時13歲逃亡者、台灣老兵高秉涵，在台海局勢緊張的當下，節目談及國共內戰時的殘酷往事，表示「忘記苦難歷史的人，必將成為下一次苦難的受害者」。

柴靜13年前出版的作品集「看見」銷售超百萬冊，近日卻遭下架。(取材自百度百科)
柴靜13年前出版的作品集「看見」銷售超百萬冊，近日卻遭下架。(取材自百度百科)

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