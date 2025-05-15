中國醫不倫戀扯出學制缺陷 中官方：2人撤照、北京協和醫學院整改

北京協和醫學院的「4+4」學制，引起諸多非議，中國官方指目前北京協和醫學院正在深入整改。（取材自協和醫學院官網）

震驚中國社會的醫師男女不倫案牽扯出的北京協和醫學院「4+4」入學制遭疑不公案件，官方有了最新調查結果，宣布對當事人2位醫師撤銷醫師執業證書，同時對於處於案件焦點的北京協和醫學院「4+4」入學試點，官方稱其「正在深入整改」。

此事源於今年4月18日，位於北京的中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛，其妻在社交媒體發布長篇舉報信，控訴丈夫在婚姻存續期間，與至少4名女性保持不正當關係，包括該院護士長和規培（住院醫師規範化培訓）醫生董襲瑩，並提供了聊天、開房紀錄等。隨後牽扯出董襲瑩是北京協和醫學院「4+4」入學制畢業，大學原唸經濟學，後改念醫學，學制遭疑有後門、不公特權問題被中國社會高度關注。

北京協和醫學院「4+4」試點班，宣稱是面向中國內外高水平大學，招收優秀「非醫學專業本科畢業生」直接攻讀博士學位的「試點」，旨在推動醫學教育與多學科融合，探索推進8年制醫學教育改革。2019年經中國教育部 批覆同意，年均招生規模在30人左右，其設計類似台灣「學士後醫學系」，但取得的學位更高，有博士層級，同時其招生制度比起台灣較不透明。

中國國家衛健委發言人5月1日表示，「近日，我委關注到中日友好醫院胸外科肖某被舉報所引發的相關輿情。我委已成立調查組，堅持實事求是、客觀公正原則，聯合有關方面對事件涉及的肖某、董某及有關機構等進行認真調查核查，對發現的違法違規問題將依法依紀嚴肅處理。」

經過2周調查，15日深夜，中國國家衛健委發布上述事件的「調查處置進展情況的通報」。官方指出，肖某2024年7月在為某患者行胸腔鏡下肺葉切除術時，作為此例手術的主要負責人和主刀醫生，違反手術安全管理制度，並與巡迴護士發生爭執，在患者已進入麻醉狀態下中斷手術進程，擅自離開手術室並帶走手術助手，將個人情緒凌駕於患者生命安全之上；在婚姻關係存續期間與董某瑩等存在不正當關係，其行為嚴重違反醫師職業道德和醫學倫理規範，「造成惡劣社會影響」。

官方指，中日友好醫院已對肖某給予開除黨籍、解除聘用關係的處理；北京市衛生健康委依據醫師管理法律法規，對肖某予以吊銷醫師執業證書，並給予5年以上禁止從事醫療衛生服務的處罰，對中日友好醫院給予責令限期改正、警告並罰款的處罰。

中國相關官方亦表示，至於董某瑩目前尚未完成住院醫師規範化培訓。董某瑩2019年申請北京協和醫學院臨床醫學專業培養模式改革試點班（即「4+4」試點班）時，入學資格存在造假行為。董某瑩報名時提供的大學物理AI 、大學物理AⅡ、有機化學B、無機化學B等4門課程，共計16學分為偽造，不符合當年報考資格；董某瑩2023年博士學位論文主體部分（綜述除外），與同年畢業的北京科技大學他人學位論文重複率超過20%，存在抄襲剽竊學術不端行為，情節嚴重。同時，董某瑩以第一作者或共同第一作者發表的學術論文裡，有3篇屬於不當署名、1篇屬於重複發表，存在科研誠信問題。

綜上，北京協和醫學院對董某瑩的相關違規違法行為，依據學位管理法律法規、普通高等學校學生管理規定、高等學校預防與處理學術不端行為辦法，以及北京協和醫學院相關管理辦法等規定，按程序撤銷董某瑩的畢業證書、學位證書。北京市衛生健康委依據醫師管理法律法規，對董某瑩醫師資格證書、醫師執業證書予以撤銷。

最後，對於受到關注的北京協和醫學院「4+4」試點班核查情況，中國國家衛健委指出，本次事件暴露出北京協和醫學院在錄取資格確定、臨床實習管理、學位論文答辯與審查，以及學生「思想政治教育」等方面存在試點方案不嚴密、管理不嚴格、落實不到位等問題，目前北京協和醫學院正在深入整改。衛健委正在會同中國教育部對北京協和醫學院「4+4」試點進行全面評估，督促改革完善。