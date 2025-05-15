我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮副幕僚米勒權傾川普內閣 超越范斯、幕僚長威爾斯

「神秘數字」籲暗殺川普？前FBI局長挨轟後刪文

中國醫不倫戀扯出學制缺陷 中官方：2人撤照、北京協和醫學院整改

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京協和醫學院的「4+4」學制，引起諸多非議，中國官方指目前北京協和醫學院正在深入整改。（取材自協和醫學院官網）
北京協和醫學院的「4+4」學制，引起諸多非議，中國官方指目前北京協和醫學院正在深入整改。（取材自協和醫學院官網）

震驚中國社會的醫師男女不倫案牽扯出的北京協和醫學院「4+4」入學制遭疑不公案件，官方有了最新調查結果，宣布對當事人2位醫師撤銷醫師執業證書，同時對於處於案件焦點的北京協和醫學院「4+4」入學試點，官方稱其「正在深入整改」。

此事源於今年4月18日，位於北京的中日友好醫院胸外科副主任醫師肖飛，其妻在社交媒體發布長篇舉報信，控訴丈夫在婚姻存續期間，與至少4名女性保持不正當關係，包括該院護士長和規培（住院醫師規範化培訓）醫生董襲瑩，並提供了聊天、開房紀錄等。隨後牽扯出董襲瑩是北京協和醫學院「4+4」入學制畢業，大學原唸經濟學，後改念醫學，學制遭疑有後門、不公特權問題被中國社會高度關注。

北京協和醫學院「4+4」試點班，宣稱是面向中國內外高水平大學，招收優秀「非醫學專業本科畢業生」直接攻讀博士學位的「試點」，旨在推動醫學教育與多學科融合，探索推進8年制醫學教育改革。2019年經中國教育部批覆同意，年均招生規模在30人左右，其設計類似台灣「學士後醫學系」，但取得的學位更高，有博士層級，同時其招生制度比起台灣較不透明。

中國國家衛健委發言人5月1日表示，「近日，我委關注到中日友好醫院胸外科肖某被舉報所引發的相關輿情。我委已成立調查組，堅持實事求是、客觀公正原則，聯合有關方面對事件涉及的肖某、董某及有關機構等進行認真調查核查，對發現的違法違規問題將依法依紀嚴肅處理。」

經過2周調查，15日深夜，中國國家衛健委發布上述事件的「調查處置進展情況的通報」。官方指出，肖某2024年7月在為某患者行胸腔鏡下肺葉切除術時，作為此例手術的主要負責人和主刀醫生，違反手術安全管理制度，並與巡迴護士發生爭執，在患者已進入麻醉狀態下中斷手術進程，擅自離開手術室並帶走手術助手，將個人情緒凌駕於患者生命安全之上；在婚姻關係存續期間與董某瑩等存在不正當關係，其行為嚴重違反醫師職業道德和醫學倫理規範，「造成惡劣社會影響」。

官方指，中日友好醫院已對肖某給予開除黨籍、解除聘用關係的處理；北京市衛生健康委依據醫師管理法律法規，對肖某予以吊銷醫師執業證書，並給予5年以上禁止從事醫療衛生服務的處罰，對中日友好醫院給予責令限期改正、警告並罰款的處罰。

中國相關官方亦表示，至於董某瑩目前尚未完成住院醫師規範化培訓。董某瑩2019年申請北京協和醫學院臨床醫學專業培養模式改革試點班（即「4+4」試點班）時，入學資格存在造假行為。董某瑩報名時提供的大學物理AI、大學物理AⅡ、有機化學B、無機化學B等4門課程，共計16學分為偽造，不符合當年報考資格；董某瑩2023年博士學位論文主體部分（綜述除外），與同年畢業的北京科技大學他人學位論文重複率超過20%，存在抄襲剽竊學術不端行為，情節嚴重。同時，董某瑩以第一作者或共同第一作者發表的學術論文裡，有3篇屬於不當署名、1篇屬於重複發表，存在科研誠信問題。

綜上，北京協和醫學院對董某瑩的相關違規違法行為，依據學位管理法律法規、普通高等學校學生管理規定、高等學校預防與處理學術不端行為辦法，以及北京協和醫學院相關管理辦法等規定，按程序撤銷董某瑩的畢業證書、學位證書。北京市衛生健康委依據醫師管理法律法規，對董某瑩醫師資格證書、醫師執業證書予以撤銷。

最後，對於受到關注的北京協和醫學院「4+4」試點班核查情況，中國國家衛健委指出，本次事件暴露出北京協和醫學院在錄取資格確定、臨床實習管理、學位論文答辯與審查，以及學生「思想政治教育」等方面存在試點方案不嚴密、管理不嚴格、落實不到位等問題，目前北京協和醫學院正在深入整改。衛健委正在會同中國教育部對北京協和醫學院「4+4」試點進行全面評估，督促改革完善。

教育部 AI

上一則

藉「形象代言費」劉曉慶被爆偷稅

下一則

雷軍預告10年階段性成果 小米自研手機晶片「玄戒O1」月底發布

延伸閱讀

美國新任駐中大使龐德偉抵達北京履新 稱「讓美國更強大」

美國新任駐中大使龐德偉抵達北京履新 稱「讓美國更強大」
華府智庫專家稱台海戰爭風險升高 陸看賴清德像陳水扁

華府智庫專家稱台海戰爭風險升高 陸看賴清德像陳水扁
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
台未受邀出席WHA 北京：維護一中 國際社會廣泛理解支持

台未受邀出席WHA 北京：維護一中 國際社會廣泛理解支持

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48
北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30

超人氣

更多 >
川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服

川普外交破格出招 連反對他的民主黨人也瞠目佩服
北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格
滾回中國 南加七旬教授被撞重傷

滾回中國 南加七旬教授被撞重傷
AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%

AI害失業？軟體工程師皮繃緊了 微軟這職位竟占裁員40%
超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？

超市貨架這12種食品悄悄消失了 為什麼？