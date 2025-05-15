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印多少花多少…江西夫妻用假鈔遭逮 農貿市場千人受騙

中國新聞組／綜合報導
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抓捕現場。（央視截圖）
抓捕現場。（央視截圖）

日前江西省公安部門公布了一件印製假鈔的案件，公安局接獲多件舉報，稱有人在農貿市場使用假鈔，但鄉村市集追查不易，偵辦難度高。直到一起使用假鈔的交易被攝影機拍到後，才追查出是一對夫妻在家中印製假鈔，而且每天印多少花多少，逮捕歸案後也在屋內搜出了大量犯罪證據。

據紅星新聞報導，江西撫州市公安局在2023年9月接到多起舉報，稱市區有人使用假鈔。報案人的身份大都是附近農貿市場的商販。一周之內接到5起報案。但由於案發區域多為鄉村集市，缺乏監控，偵辦難度高。直到一名報案人稱，在一家農貿市場有女性使用假鈔，附近正好有鏡頭記錄了整個交易過程才成功鎖定嫌疑人。

據警方調查，嫌犯在交易時先給了商家一張真鈔，待商家驗過真偽之後，疑犯再謊稱有零錢，把真鈔要了回來，但經翻找後又改口說零錢不夠，再把假鈔給商家，使商家受虧損。經調查發現已有上千人受騙，警方鎖定有多次使用假鈔前科的何某龍、徐某花夫婦。兩人落網後，警方在其家中查扣假鈔15張，以及油墨、打印機、裁紙刀等作案工具，還有部分紙張與大量小面額人民幣。

撫州市公安局經偵支隊民警劉濤表示「1元、2元、5元、10元，還有20元、50元的都有，總數額達到了20多萬元」，警方在清點贓款時就花了4個多小時，經查發現夫妻雙方每天進行偽裝，透過買菜找零方式使用假鈔，每天使用量大概在300到3000元不等，基本上印多少花多少，不留存假鈔，最後也從側面證實，確認了二人印制假鈔的犯罪事實。

監控記錄下的交易過程，疑犯作案過程被拍下。（央視截圖）
監控記錄下的交易過程，疑犯作案過程被拍下。（央視截圖）

劉濤

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