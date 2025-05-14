「我在大馬被綁」 中18歲富二代勾結同鄉勒索父母500萬

中國留學生謊稱在馬來西亞遭綁架，並拍下視頻傳給父母詐取錢財。(取材自新京報)

中國富二代葉姓學子從新加坡 赴馬來西亞謊稱遭綁架，夥同張姓中國籍同鄉企圖向父母詐騙人民幣500萬元贖金，全案經馬來西亞檢警調查，揭露整起事件是自導自演，目的是向父母詐取錢財。

兩人13日在警方押送下赴吉隆坡法院，馬來西亞檢方依刑法詐欺與企圖犯罪等條文起訴，但兩人拒不認罪。

檢方指出，兩名被告已觸犯刑法條文，在刑法第420條有關詐欺與誘騙他人交付財物部分如判決確定，將判處1年到10年不等有期徒刑，以及鞭刑與罰款處分；另刑法第417條詐欺部分則會遭判最重有期徒刑5年、罰款或兩者兼施。

星洲日報等馬來西亞媒體報導，目前於新加坡就讀的18歲中國籍葉姓學子於4月底從新加坡入境馬來西亞，竟自導自演謊稱遭擄人勒贖，由綁匪向「肉票」父母勒索人民幣500萬元（約69萬美元），威脅如不交付贖金將撕票。

心急如焚的「肉票」父母隨即從杜拜飛抵馬來西亞，並向警方報案，警方獲報後在48小時內逮捕參與綁票的犯罪嫌疑人，安全救回「肉票」。馬來西亞警方先在檳城國際機場逮捕23歲的中國籍張姓犯罪嫌疑人，再尋獲遭綁架的18歲的葉姓學子。

根據警方調查，這名遭綁架的中國學生當時衣著完整，大腿受傷，身體狀況大致良好。

涉嫌綁架的張姓犯罪嫌疑人向警方供稱，僅協助拍攝「肉票」被他人毆打的影片，不知道是擄人勒贖案，沒有向「肉票」父母要求贖金。

警方發現案情疑點重重，進一步偵訊後逮捕「肉票」協助釐清真相，最終發現這是一起自導自演的綁架案，目的只是為了詐騙父母的錢財。

馬來西亞於2023年12月開放對中國免簽，中國觀光 客赴馬來西亞平均每月達25萬人次，期間曾傳出犯罪集團利用免簽之便入境詐騙、假乞丐真乞討，也有假觀光之名入境從事與入境目的不符的商業行為。