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為領亡父存款 北京婦要證明「我爸是我爸」提告9旬奶奶

中國新聞組／綜合報導
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姜某去世後留下了5.5萬人民幣的銀行存款，獨生女小姜去銀行取款遭拒絕，將銀行告上了法院；示意圖，非新聞當事人。(取材自法治網)
姜某去世後留下了5.5萬人民幣的銀行存款，獨生女小姜去銀行取款遭拒絕，將銀行告上了法院；示意圖，非新聞當事人。(取材自法治網)

北京張女士的父親去年過世，生前未及交代遺產安排，張女士帶著父親的死亡證明、戶口本以及自己的身分證明，欲取出父親在某銀行存款約10萬元（人民幣，下同，約1.3萬美元）遭拒，理由是這些材料「無法證明妳爸是妳爸」。無奈下，張女士只有將自己的奶奶告上法院，取得了法院開具的調解書，前後折騰了兩個多月，才獲得了父親的遺產。再次凸顯了為已故親屬取款難的困境。

據法治網報導，北京張女士的父親不幸於2024年9月去世，在離世前，她的父親一直處於睡眠和昏迷狀態，並未來得及交代後事。在張女士辦理完後事幾個月後，才想起父親生前曾提及過，其在某銀行有存款約10萬元左右，於是前往銀行查詢和提取。但當她當帶著父親的死亡證明、戶口本以及自己的身份證明等資料，前去銀行時，銀行卻表示「無法證明父女關係」，故無法領取。

張女士解釋，她需要去公證處開具公證書，以此證明自己與已故人的直系親屬關係、合法繼承人的身分。但沒想到到了公證處申請時，因為奶奶和自己都屬於法定繼承人，需要提供奶奶的人事關係檔案，卻因為奶奶之前所在的企業30多年前早已不存在，調不到檔案所以無法進行公證。

最後，律師建議張女士提告自己年近9旬的奶奶，要求法院進行遺產繼承確認。 在張女士奶奶明確表示放棄繼承權後，法院安排調解，在雙方協商一致情況下，終於得到了法院出具的調解書，調解書確認張女士父親銀行卡內的資金歸她繼承。張女士拿著調解書去銀行要求提取，銀行又和法院進行了核實後，方才終於將父親生前帳戶內的資金提取出。

為已故親屬取款難的頻頻引發關注，多位網友在社交平台表示，為辦理相關流程「跑斷腿」。法治網調查發現，因為多家銀行對已故親屬存款提取有較為嚴格的規定，一般需要出具親屬死亡證明、關係證明、身份證、戶口本等資料才能進行辦理。

姜某去世後留下5.5萬人民幣的銀行存款，獨生女小姜去銀行取款遭拒絕，將銀行告上了...
姜某去世後留下5.5萬人民幣的銀行存款，獨生女小姜去銀行取款遭拒絕，將銀行告上了法院。(取材自江蘇新聞)

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