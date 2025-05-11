我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華商出貨月餘 Zelle入帳被撤回 損失2.5萬元

美中貿易磋商...分析稱互探底線 短期難有實質協議

中男團粉絲為追星堵住機艙通道、還嗆安保 海航回應了

中國新聞組／北京11日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友發布的視頻顯示，機艙通道被大批拿手機擠到頭等艙圍觀拍照的粉絲堵住。（視頻截圖）
網友發布的視頻顯示，機艙通道被大批拿手機擠到頭等艙圍觀拍照的粉絲堵住。（視頻截圖）

有網友稱，本月8日與中國某男子音樂組合中的成員乘坐同一航班，在飛機起飛前及落地後，該男團的粉絲們擠到頭等艙附近圍觀拍照，堵住機艙通道；機上工作人員及廣播通知不停勸阻，她們不但聽勸導還和安保吵架。有網友表示，「官方不是整治飯圈嗎？怎麼還愈來愈囂張了」。

極目新聞報導，同樣乘坐該航班的一名乘客告訴紅星新聞，他們當天是上午11點多從杭州蕭山機場出發，乘坐海南航空的飛機到北京，粉絲不聽機組人員勸阻的行為，造成了下機通道擁堵。9日另有一同航班乘客也稱，這些粉絲的行為，一度耽誤了自己下機，「她們在飛機上嘰嘰喳喳，還和安保吵架。」

報導指出，杭州蕭山機場工作人員表示，如有明星到機場乘機，機場一般會提前聯繫並加強周邊安保。今後機場也會針對明星粉絲跟飛、接機等行為加強培訓和預案。曾有粉絲因擾亂公共秩序被警方帶走。

據報導，海南航空公司工作人員表示，經核實，當天航班上，航司按規範配備了兩名安全員，機組人員勸阻未果，「也緊急讓兩名安全員去阻止，但粉絲太熱烈了，我們當時也緊急加強了防範。」當時機上其他旅客建議報警處理，「但是這個沒有達到報警的程度。」今後會加強防範，保障每位旅客的人身安全。

網友對於飯圈亂象留言表示，「這種不用強硬手段，就會有下一次，有下一次就會有很多次」、「有一個算一個直接拉黑名單禁止乘機」、「這種情況直接報警處理，在拘留所待幾天人就老實了」；還有人認為，「這都是明星團隊的炒作。明星坐哪個航班，它們自己不透露出去哪個粉絲能知道嗎」。

網友發布的視頻截圖。
網友發布的視頻截圖。

上一則

中國多地再示警網約車市場已趨飽和 月賺不到人民幣4000元

下一則

婚姻登記「全中國通辦」領證離婚免戶口本 有讚有彈

延伸閱讀

2班機因直升機被迫取消降落 陸軍暫停直升機飛近雷根機場

2班機因直升機被迫取消降落 陸軍暫停直升機飛近雷根機場
當心旅程泡湯 地勤曝在機場等行李別做1事：恐會受傷

當心旅程泡湯 地勤曝在機場等行李別做1事：恐會受傷
日本防衛白皮書 將「中俄加強軍事合作」列為重大關切

日本防衛白皮書 將「中俄加強軍事合作」列為重大關切
已被帶到機場 亞墨移民險遭遣送利比亞

已被帶到機場 亞墨移民險遭遣送利比亞

熱門新聞

網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30
足浴店示意圖，與內文無關。（取材自微博）

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

2025-04-18 09:30
美國財長貝森特。（路透）

被問「誰先致電」美財長結巴影片瘋傳 胡錫進：弱爆了

2025-05-07 21:20
男女全裸在街頭進行性行為。（取材自微信）

中六旬翁和35歲女友泰國街頭脫光「野戰」 被逮還不服氣

2025-04-12 08:30
中共政治局委員兼中國副總理何立峰即將啟程赴瑞士與美方談判。（路透）

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

2025-05-09 11:32
中國一名28歲李姓女子透過偽造的美國哥倫比亞大學畢業證書，申請香港大學碩士課程獲錄取，又持有假的香港大學畢業證書，今被香港法院判關240天。（中新社資料照）

中國女生5萬多美元搞到哥大文憑 就讀港大碩士判關240天

2025-05-08 11:34

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼