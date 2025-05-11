中男團粉絲為追星堵住機艙通道、還嗆安保 海航回應了

網友發布的視頻顯示，機艙通道被大批拿手機擠到頭等艙圍觀拍照的粉絲堵住。（視頻截圖）

有網友稱，本月8日與中國某男子音樂組合中的成員乘坐同一航班，在飛機起飛前及落地後，該男團的粉絲們擠到頭等艙附近圍觀拍照，堵住機艙通道；機上工作人員及廣播通知不停勸阻，她們不但聽勸導還和安保吵架。有網友表示，「官方不是整治飯圈嗎？怎麼還愈來愈囂張了」。

極目新聞報導，同樣乘坐該航班的一名乘客告訴紅星新聞，他們當天是上午11點多從杭州蕭山機場出發，乘坐海南航空的飛機到北京，粉絲不聽機組人員勸阻的行為，造成了下機通道擁堵。9日另有一同航班乘客也稱，這些粉絲的行為，一度耽誤了自己下機，「她們在飛機上嘰嘰喳喳，還和安保吵架。」

報導指出，杭州蕭山機場工作人員表示，如有明星到機場乘機，機場一般會提前聯繫並加強周邊安保。今後機場也會針對明星粉絲跟飛、接機等行為加強培訓和預案。曾有粉絲因擾亂公共秩序被警方帶走。

據報導，海南航空公司工作人員表示，經核實，當天航班上，航司按規範配備了兩名安全員，機組人員勸阻未果，「也緊急讓兩名安全員去阻止，但粉絲太熱烈了，我們當時也緊急加強了防範。」當時機上其他旅客建議報警處理，「但是這個沒有達到報警的程度。」今後會加強防範，保障每位旅客的人身安全。

網友對於飯圈亂象留言表示，「這種不用強硬手段，就會有下一次，有下一次就會有很多次」、「有一個算一個直接拉黑名單禁止乘機」、「這種情況直接報警處理，在拘留所待幾天人就老實了」；還有人認為，「這都是明星團隊的炒作。明星坐哪個航班，它們自己不透露出去哪個粉絲能知道嗎」。