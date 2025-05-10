上海痴情女3年給男友百萬 吃泡麵果腹還轉帳 真相讓她崩潰

嫌疑人朱某。（視頻截圖）

37歲上海陳女士通過網路遊戲認識神秘又出手闊綽的「酒吧老闆」男子朱某，3年間為幫助對方傾盡百萬元（人民幣，下同），不僅掏空積蓄，還欠下銀行貸款 ，生活困窘到每天只能吃泡麵 果腹。今年2月，朱某突然「遭綁架」，陳女士心急如焚報警求助，才發現是朱某分飾兩角騙她轉帳，為的是還他欠下的賭債，讓陳女士頓時心碎。

據新快報報導，2021年11月，家住上海徐匯區的陳女士在遊戲互動中認識了廣東的小朱。小朱自稱是一家酒吧的老板，平時在遊戲中出手闊綽，常給團隊成員發紅包活躍氣氛，還贊助比賽獎金。兩人因遊戲頻繁互動，在遊戲裡外都成了情侶。

2022年6月，小朱突然向陳女士提出借款，稱自己經營的酒吧因稅務問題被查，銀行卡被凍結，連請朋友吃飯都窘迫不堪，向陳女士求助3000元周轉。陳女士考慮到小朱以往對遊戲團隊的付出，便轉帳3000元給他。

左為陳女士，右為朱某。（視頻截圖）

此後，小朱的借款理由層出不窮，從支付日常開銷到打官司需要保釋金和律師費。每次都以苦情戲碼博取陳女士的同情與信任，陳女士掏出了工作10多年攢下的40多萬元積蓄，後來又繼續向銀行貸款來幫他。截至2025年，陳女士陸續向小朱轉帳達100餘萬元，而小朱只還了1萬元。

陳女士表示，後期真的是沒錢了，都在吃泡麵，自己其實也很困難，但還是堅持相信小朱。

2025年2月8日，小朱的「前妻」 突然聯繫陳女士，稱小朱被綁架，要求她湊10多萬元的贖金。陳女士建議報警，可 「前妻」 卻說報警會危及小朱生命，陳女士無奈下開始籌款，但實在籌不到錢，於是再次提議報警， 「前妻」卻告知小朱已逃脫。這讓陳女士開始懷疑整個綁架事件是假的。

2025年2月21日，陳女士向警方報案，經警方調查，所謂的小朱 「前妻」實則是小朱本人使用小號冒充。小朱在廣東當地從未經營過酒吧，也未曾涉及相關官司，其酒吧老板身分純屬虛構，他坦承利用陳女士對遊戲好友的信任實施詐騙，騙來的錢大多為填補賭博所欠下的巨額債務。

警方在廣東調查時發現，小朱不僅賭博成性還向身邊多位朋友借款未還，稱每次賭博輸錢後，為求東山再起便臨時編造各種藉口，向陳女士索要錢財。從最初的酒吧稅務問題，到後來的網約車 押金，皆是謊言。目前，朱某因涉嫌詐騙罪，已被徐匯檢察院依法批准逮捕。