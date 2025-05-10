深圳女月薪不到5千卻負債2千多萬 衝熱搜：怎麼欠的

法院發布周女個人破產清算申請公告。（法院官網截圖）

廣東省深圳市中級人民法院近日發布一則個人破產清算申請公告，一名37歲女子每月工資收入為4784元（人民幣，下同），其申報的債務總卻額高達2544萬餘元，還向法院申請破產。消息引發熱議並衝上微博 熱搜，至今天中午瀏覽數已超過1億。網民們最好奇的是，這名周姓女子的高額是怎麼欠的，但怎麼算「這筆買賣她都不虧」，「這才是高手」。

快科技報導，據深圳市中級人民法院近日發布的這則個人破產清算申請公告截圖顯示，申請人周某，女性，37歲，每月工資收入為4784元，住房公積金帳戶餘額11592.27元，但其申報的債務總額高達2544萬餘元，遠超其可承受範圍。

對此，深圳市中級人民法院工作人員回應稱，「目前該案尚處於個人破產申請審查公告階段，法院在網上發的個人申請審查公告，而非申請受理公告。申請審查公告的目的是廣泛徵集知情人的反饋，並審查申請人信息的真實性」。但未說明周女是如何欠下這筆高額債務的。

深圳作為國內首個試點個人破產制度的城市，其條例規定符合條件的「誠實而不幸」債務人可申請破產清算、重整或和解。若申請獲批，法院將制定還款計畫，要求債務人未來收入超出基本生活費用的部分用於償債，同時限制高消費行為。

此前也有類似案例發生。2024年9月，深圳市中級人民法院裁定債務人郭某某、李某某夫妻破產。兩人自1998年起在深圳羅湖區開設個體工商戶毛巾批發零售店，2009年倉庫遭遇火災，約150萬元存貨被燒毀；2012年重新開店但一直虧損，2012年至2023年期間，夫妻陸續借錢、網貸用於償還債務及店鋪經營，但店鋪仍處虧損狀態，不得不於去年10月註銷，兩人負債928萬餘元。

郭某某、李某某向法院申請個人破產清算後，破產管理人核查發現夫妻倆名下有一套位於深圳市羅湖區的房產，現金及存款不足400元，家人生活拮据困難，認為夫妻不存在虛假陳述等情形，符合深圳特區個人破產條例規定，裁定宣告郭某某、李某某破產，後續，二人的房產將通過網路拍賣 折現用以償還債務。考察3年期屆滿後，郭某某、李某某可向法院申請免除未清償債務，由法院依法審查裁定。

網民則紛紛留言：「按照這個前例來看，周女這筆買賣怎麼算她都不虧」，「這才是高手」，「申請破產就能解決，那信用紀錄豈不是毫無意義了」。多數網民則想知道周女是怎麼欠下這高額債務的：「職業背債人吧」，「債主是誰？這又是借名貸款 情況」，「我一個月賺8000塊，向銀行連5000塊都借不到，她是怎麼做到這一切的」。