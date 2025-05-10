直播戰機起降被境外情報機關盯上 中網：媽呀間諜真多

拍攝戰機起降的中國網路主播也成境外情報機關滲透對象。示意圖。（取材自微博）

中國國家安全部今發通報再公布3起間諜 案件，其中，一名網路主播在直播戰機起降時被境外情報機關盯上，以贊助他購買更好設備為由，企圖竊取相關軍事情報。另兩件則是加入境外反華組織及翻牆外網觀看反華視頻被毀「三觀」遭罰。通報今衝上微博 熱搜，不少網民留言「真嚇人」，「現在草木皆兵」，「間諜怎麼那麼多？」。

據通報，國家安全部表示，國家安全是安邦定國的重要基石，個人一些看似微不足道的行為，都有可能像蟻穴潰堤般，引發一系列連鎖反應，險些或已然成為危害國家安全的「突破口」，

第一個案例是，網路主播趙某家住某軍事機場附近，從小對軍事癡迷的他為獵奇吸粉，鋌而走險直播軍事機場裡起降的戰鬥機。境外間諜情報機關注意到趙某的直播「有利可圖」，偽裝成某科研機構工作人員聯繫趙某，表示作為「熱心粉絲」欲贊助高倍探望設備和資金經費，幫助其提升直播質量。

正在趙某受境外間諜情報機關指使，準備直播某新型戰機試飛之際，國家安全機關幹警接到群眾舉報，迅速制止了趙某的行為，及時防止重要軍事機密洩露。最終國家安全機關依法對趙某作出處罰。

另兩件是翻牆瀏覽境外反華網站內容被罰。

某醫療器械公司銷售員王某偶然觀看到境外某反華組織發布抹黑中國的視頻，又聲稱購買其發布的虛擬貨幣 可獲高額投資回報，王某遂主動加入該反華組織，並購買了價值一萬美元的虛擬貨幣，因違法資助反華組織被罰。

另一件是在校學生沈某因好奇違反網路監管瀏覽境外反華網站內容，「三觀」逐漸受影響，開始主動傳播「博人眼球」的虛假謠言，之後其身心健康和日常學習生活均受到嚴重影響。國家安全機關掌握該情況後依法對其開展工作，鑑於其事後認錯態度良好，聯合學校對其進行批評教育。

國家安全部提醒，「小惡非小事，危害藏於微」，必須明底線，堅決杜絕「因小失大」行為；趙某、王某和沈某受反華言論誤導，根源都在於國家安全意識的缺失，應將國家安全意識融入日常點滴，從嚴格約束自身言行，到積極向身邊人普及國家安全知識，防患於未然。

不少網民對於近日國家安全部發布一系列間諜案例，直呼「中國境內間諜真多」，「好嚇人」，「幾乎到了草木皆兵的地步」，「媽呀，真是各方面都在滲透…其實各大平台也有很多的，查查吧」，「國家安全意識須提高，請嚴查嚴懲」。