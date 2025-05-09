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上海網民稱在銀行買到「摻假金條」 業界：不排除被掉包

中國新聞組／北京9日電
有網民發文稱在銀行購買的金條疑似摻假。（取材自微博）
有網民發文稱在銀行購買的金條疑似摻假。（取材自微博）

有上海網民爆料稱，其朋友在某銀行購買金條，發現金條內部摻有雜質，拿去金店一燒，「裡面黑黑的是什麼？不是純金？」質疑銀行賣假金條。銀行稱正在核實，目前監管部門已介入。截至今天中午，相關報導有部分已被入口網站刪除，

據極目新聞報導，5月7日有網民稱朋友在某銀行購買金條，發現金條內部有雜質，引發關注。聊天紀錄顯示，網民在某微信群內稱，「親們，我朋友在銀行買的金條，熔出來是這樣的，網點態度強硬」，圖片中兩根金條，其中一根鑄有「**銀行」等字樣，金條從中間被剪開，內部疑有雜質。群友質疑道，「賣假金條？」「裡面黑黑的是什麼？不是純金？」

該網民表示，其是在銀行提貨後去金店打算換成首飾，「好在沒有開封，也問金店要了錄像」，「一開始銀行想說是金店的（問題）。後來，我朋友說金條編號、Logo都在，編號和銀行單子對得上」，「你們曾經換過的，要不也去熔一下看看」，並稱5月6日，金融監管部門已聯繫到其朋友。

對此，有群友質疑道，「密度最接近黃金的金屬是鎢，說市場曾出現鎢芯包金的假冒金條，普通秤重難以識別」。希望涉事銀行給予回應。

在聊天紀錄中，有提及南翔支行字樣，疑某銀行上海南翔支行。該行工作人員則表示，「此事我們正在進一步核實，暫不做任何回應」，「後續核實處理進展，會由專人回應」。

據騰訊新聞一線報導，此前，工行在2012年時也發生過一次疑似案例，當時工行回應表示原料、生產加工、售前、售中各環節都嚴控產品質量，不會摻假，每根金條都有質量證書，並承諾工行會回購自家售出的金條。

報導引述一名業內入表示，「銀行沒必要，若是某個地方某個人用假換真的行為是有可能存在的」。

某銀行貴金屬部門負責人則分析有可能出現紕漏的環節，主要在三個方面：一是金條國檢環節，雖都有檢驗證明，但基本都是按批次抽檢的，如果供應商有以次充好的情況，確實可能會存在漏損；二是物流環節，不排除可能掉包的情況；三是客戶環節，有些金條是回購後再二次銷售，因黃金公司回收後一般不做破壞性檢測，也不排除是被之前的客戶掉包。

他認為，最有可能出現的問題是在生產和包裝環節摻了假，而質檢又是抽檢形式，中間可能會有漏損。談及銀行方面的責任，他認為：「從金融角度來看，銀行雖有嚴格流程，但不能完全排除個別漏洞。不過整體概率極低，畢竟聲譽成本高。此事若真，涉事者將面臨嚴重處罰」。

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