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北京保安值班時與女友性行為猝死 法院1理由：算工傷

中國新聞組／綜合報導
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在工作場合因性行為猝死，算工傷嗎？北京某位保安家屬提起訴訟，獲得法院判決認定為工傷。（視頻截圖）
在工作場合因性行為猝死，算工傷嗎？北京某位保安家屬提起訴訟，獲得法院判決認定為工傷。（視頻截圖）

日前，一名北京工作的張姓保安員，在被公司安排到某工廠擔任保安後，每天工作24小時，一日晚上保安的女友到保安室與他發生性行為時，張姓保安突然猝死，保安兒子向人社局提出工傷認定申請，人社局作出「不予認定工傷決定書」認為是在約會時死亡，不符合工傷標準，兒子不滿提出訴訟後，法院一審判決令人社局重新作出工傷認定，公司不服上訴後。法院二審駁回上訴，確定保安公司敗訴。

據深圳新聞網報導，張姓保安於2014年2月入職北京某保安公司。同年9月被安排到順義區某毛織廠從事保安工作，10月6日張姓保安將女朋友接到工廠門口的保安室約會，當晚在與女友發生性關係的過程中意外猝死。

兒子向人社局提出工傷認定申請，要求認定為工傷。然而人社局作出「不予認定工傷決定書」，認為張姓保安是在與女朋友約會的過程中突發疾病死亡，不符合「工傷保險條例」。兒子則表示不服，認為由於父親是整個廠區唯一的一名保安員，被強制工作24小時，因此與女友約會也只能在保安室進行，應屬於休息的範疇，故突發疾病死亡應符合視同工傷的情形，向公司提起訴訟。

法院一審判決撤銷「不予認定工傷決定書」，責令人社局重新作出工傷認定。法院認為，現有證據能夠證明張姓保安執勤地點和住宿地點均為毛織廠門口的保安室，而其死亡已經調查認定是猝死死亡，不屬於刑事案件。因此保安位在工作崗位突發疾病死亡應視同工傷，應予撤銷。公司不服上訴後，法院二審駁回上訴，維持一審判決。

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