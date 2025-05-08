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江蘇男子取這種花自製藥酒 中神鵰俠侶中的「情花毒」

中國新聞組／綜合報導
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在廣州華南植物園藥園裡，遊客正在拍攝盛開的曼陀羅花，但曼陀羅花有毒，有民眾以花自製藥酒，結果飲用後中毒。（中新社）
在廣州華南植物園藥園裡，遊客正在拍攝盛開的曼陀羅花，但曼陀羅花有毒，有民眾以花自製藥酒，結果飲用後中毒。（中新社）

日前，江蘇淮安一名男子為了強健體魄，聽信偏方自製藥酒飲用，結果喝了一小杯後，不僅開始胡言亂語了起來，還感到胸悶、心律不整，甚至看到幻象等身體異常，送醫後才檢查出是因為他取用劇毒的曼陀羅花製酒才中毒，而這花也正巧就是金庸小說「神鵰俠侶」中楊過中過，製作「情花毒」所使用的花。而因飲用自製藥酒中毒的例子，歷年來也為數不少。

綜合香港01、新京報報導，中國江蘇淮安一名60歲杜姓男子，聽信偏方將曼陀羅（洋金花）搗碎浸泡於白酒中，密封保存。過了兩周，在家飲用約150ml藥酒後，手舞足蹈、胡言亂語，瞳孔放大、心律失常、胸悶氣短等症狀。杜男家屬發現後緊急將他送往醫院救治，病情很快穩定下來，並已康復出院。

杜男的尿液中被檢測出阿托品（atropine）成份，這種成份通常存在於植物中，如有劇毒的曼陀羅。服用曼陀羅花會使肌肉鬆馳，抑制汗腺分泌，因此古人將此花所製的麻醉藥取名為「蒙汗藥」，相當於迷魂藥的一種。媒體報導指，金庸武俠小說「神雕俠侶」中，而楊過中的「情花毒」正是曼陀羅製成。

近年來，因自製藥酒或誤服藥酒導致中毒甚至死亡的案例屢見不鮮。2024年6月，廣州市民葉先生曾在用餐後突發惡心嘔吐、暈厥，並且心悸、心室顫動，甚至心跳驟停。經過搶救治療後才發現，罪魁禍首是朋友自泡的藥酒。2月，上海58歲的李先生在與親友聚餐中喝了一杯自製藥酒，也引發了胸悶、心悸、口唇麻木、頭暈、惡心、行走不穩、抽搐狀況，最終在急救後救回。

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