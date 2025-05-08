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癱瘓哥破屋中去世 弟全家躺平、月冒領1.6萬買奔馳還建樓

中國新聞組／北京8日電
高位癱瘓的哥哥睡的硬板床。（視頻截圖）
高位癱瘓的哥哥睡的硬板床。（視頻截圖）

癱瘓的哥哥躺在硬板床度日，連護理床都沒有的他最後在破舊老宅裡去世。而他的弟弟卻冒領58萬元(約8萬美元)工傷金買奔馳、還建起新房，面對質疑，弟弟還大剌剌的說「花自己錢不犯法」。上海浦東檢察院近日以詐騙罪批捕男子，他將面對十年以上刑期。

貴陽晚報報導，2019年初，在上海打工，剛升任保安隊長的「李東」在參加完隊長會返崗途中遭遇車禍，造成高位截癱，經工傷鑒定為最高等級的一級，每月可領取近16000元(約2214美元)的保險金。

但是，真正的「李東」其實無病無痛，甚至沒有到過上海。原來是出車禍的是李東的哥哥「李震」，他為了到上海工作，借走了弟弟李東的身分證辦理了入職和銀行卡。李震出車禍後被弟弟接回家，銀行卡就到弟弟手上。多年來，李東拿到手的賠償金和保險金超百萬。

2021年，李震因肺部反覆感染過世，之後弟弟李東繼續申請工傷保險金，累計58萬餘元。

報導指出，為了弄清楚李家的情況，檢察官到他們老家了解情況。原來李東全家靠哥哥的傷殘補償款過著衣食無憂的生活，李東兒子還開著紅色奔馳敞篷跑車在村裡招搖。

「賠償金本可以讓李震體面走完餘生。」檢察官調查時發現，高位截癱的李震生前只能躺在硬板床上，沒有專業護理床，他所居住的李家老宅已經破敗，僅僅只有一間臥室稍作翻修，連獨立的衛生間都沒有。

而弟弟一家卻在一牆之隔的地方蓋起了小樓，家具家電一應俱全，用哥哥的賠償金過著富足的生活，兒子兒媳都不用工作，李東每個月都會給兒子轉錢，少則幾千多則幾萬。

弟弟用哥哥的賠償金蓋了新房。（視頻截圖）
弟弟用哥哥的賠償金蓋了新房。（視頻截圖）
哥哥居住的老宅。（視頻截圖）
哥哥居住的老宅。（視頻截圖）

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